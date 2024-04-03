Топ самых высоких зарплат в начале апреля: кому готовы платить от 250 тысяч рублей и выше в Мурманской областиПРИОБРЕТЕНИЕ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЛАНГЕПАСЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЭТАЖИ»
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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.24 12:00

Топ самых высоких зарплат в начале апреля: кому готовы платить от 250 тысяч рублей и выше в Мурманской области

Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 4 раза выше средней по рынку труда Мурманской области.

Напомним, на данный момент средняя предлагаемая зарплата в мурманских вакансиях составляет порядка 62,2 тысячи рублей, что на 2 тысячи выше средней российской зарплаты, но при этом на 16,3 тысячи рублей больше, чем в начале весны в прошлом году в северном регионе.

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий (от 200-250 тысяч рублей и выше) предлагают мурманские компании из сферы строительства, промышленности, добывающего сектора и автобизнеса. С другой стороны, меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой мурманские работодатели разместили за последнее время в сфере медицины, госучреждений, образования, энергетики и ЖКХ.

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Мурманской области прямо сейчас.

  1. Оператор асфальтоукладчика, от 200 000 до 250 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95309332;
  2. Директор сети аккумуляторных магазинов, до 250 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95072400;
  3. Стоматолог ортодонт, от 250 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95065668;
  4. Сварщик, от 224 900 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94216462 (вахта);
  5. Капитан морского порта, до 260 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/93083976;
  6. Водитель-курьер, до 260 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94333748;
  7. Инженер ПТО, до 270 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94488503 (вахта);
  8. Директор кластера, от 350 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/95237110;
  9. Мастер производственной линии, до 360 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95018168 (вахта);

        10. Врач стоматолог-ортопед, от 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95065691.

При этом, по данным сервиса hh.ru, «Банк данных зарплат», за первые три месяца 2024 года работодатели из регионов СЗФО уже начали пересмотр зарплат своих сотрудников. В частности, в январе пересмотр дохода сотрудников провели уже 27% компаний в СЗФО, в феврале ещё 6% и в марте - 16%. Средний размер пересмотра составляет +8% от текущего уровня дохода работников. Статистика показывает, что отраслями-лидерами по частотности индексации зарплат в СЗФО в начале этого года стали ИТ-сфера, тяжёлое машиностроение, транспортный сектор, а также компании из лесопромышленной отрасли.

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