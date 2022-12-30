Топ событий, повлиявших на инвестклимат Мурманской области в конце года

Поддержка президентом проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, назначение губернатора Мурманской области руководителем Госкомиссии по развитию Арктики и ввод в эксплуатацию Кольской ВЭС - события, наиболее повлиявшие на инвестиционный климат региона в конце года, считают в Корпорации развития Мурманской области.

На инвестиционном портале Мурманской области опубликован дайджест событий за октябрь-декабрь 2022 года, наиболее повлиявших на инвестиционный климат в Заполярье по версии региональной Корпорации развития. Среди главных событий в дайджесте отмечено увеличение объёма инвестиционного портфеля региона до одного триллиона рублей в ближайшие 10 лет, об этом губернатор Андрей Чибис объявил в ноябре на заседании правительства Мурманской области. По мнению экспертов регион взял хороший темп в сфере привлечения инвестиций, главным образом благодаря действующим мерам поддержки, говорится в обзоре.

Важной новостью для региона стало сообщение о том, что Президент России поддержал проект создания Мурманского транспортного узла. А также решение о назначении губернатора Андрея Чибиса главой рабочей группы в Госсовете по развитии Арктической зоны РФ. Ещё одной новостью, привлекшей внимание к Мурманской области на федеральном уровне стал запуск самой мощной ВЭС за полярном кругом. Существенную поддержку реализации проекта оказало правительство Мурманской области.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, кроме того, в октябре-декабре количество резидентов Арктической зоны в Мурманской области увеличилось до 182, а планируемый объем инвестиций в результате их реализации превысил 150 млрд рублей. Новые инвестпроекты в сфере услуг, судоремонтной отрасли и в туризме резиденты планируют реализовать в Мурманске, Кировске и Ловозерском районе. Всего же в Арктической зоне сейчас насчитывается более 500 резидентов, при этом каждый десятый проект уже реализован.