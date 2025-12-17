Топ вакансий для квалифицированных рабочих

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал более 15000 вакансий квалифицированных рабочих — и отобрал лучшие предложения декабря.

Высокий уровень дохода квалифицированным рабочим в декабре предлагают промышленные и строительные предприятия, автосервисы и службы ремонта оборудования.

Чаще всего высокие зарплаты предлагают автослесарям и автомеханикам, операторам и наладчикам ЧПУ, сварщикам, электромонтажникам, механикам. Таким образом, наиболее высоко ценятся специалисты по работе со сложной техникой в значимо важных процессах (сварке, электрике, монтаже и проч.).

200000 рублей в месяц готовы платить высококвалифицированным автослесарям работодатели Москвы и Казани. Доход в 200000 рублей в Москве и Подмосковье вполне реален для столяров-краснодеревщиков и машинистов спецтехники.

Москва



Санкт-Петербург