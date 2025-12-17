Топ вакансий для квалифицированных рабочих
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал более 15000 вакансий квалифицированных рабочих — и отобрал лучшие предложения декабря.
Высокий уровень дохода квалифицированным рабочим в декабре предлагают промышленные и строительные предприятия, автосервисы и службы ремонта оборудования.
Чаще всего высокие зарплаты предлагают автослесарям и автомеханикам, операторам и наладчикам ЧПУ, сварщикам, электромонтажникам, механикам. Таким образом, наиболее высоко ценятся специалисты по работе со сложной техникой в значимо важных процессах (сварке, электрике, монтаже и проч.).
200000 рублей в месяц готовы платить высококвалифицированным автослесарям работодатели Москвы и Казани. Доход в 200000 рублей в Москве и Подмосковье вполне реален для столяров-краснодеревщиков и машинистов спецтехники.
Москва
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 200 000 рублей
|
2
|
от 200 000 рублей
|
3
|
от 180 000 рублей
|
4
|
170 000 — 210 000 рублей
|
5
|
150 000 — 200 000 рублей
|
6
|
150 000 — 170 000 рублей
|
7
|
от 150 000 рублей
|
8
|
140 000 рублей
|
9
|
139 000 — 179 000 рублей
|
10
|
от 138 000 рублей
|
11
|
130 000 — 155 000 рублей
|
12
|
130 000 — 150 000 рублей
|
13
|
от 130 000 рублей
|
14
|
120 000 — 150 000 рублей
|
15
|
120 000 — 150 000 рублей
Санкт-Петербург
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 150 000 рублей
|
2
|
от 150 000 рублей
|
3
|
130 000 - 150 000 рублей
|
4
|
120 000 - 150 000 рублей
|
5
|
от 120 000 рублей
|
6
|
100 000 - 130 000 рублей
|
7
|
от 100 000 рублей
|
8
|
от 91 000 рублей
|
9
|
90 000 - 160 000 рублей