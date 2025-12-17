Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.25 14:00

Топ вакансий для квалифицированных рабочих

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал более 15000 вакансий квалифицированных рабочих — и отобрал лучшие предложения декабря.

Высокий уровень дохода квалифицированным рабочим в декабре предлагают промышленные и строительные предприятия, автосервисы и службы ремонта оборудования.

Чаще всего высокие зарплаты предлагают автослесарям и автомеханикам, операторам и наладчикам ЧПУ, сварщикам, электромонтажникам, механикам. Таким образом, наиболее высоко ценятся специалисты по работе со сложной техникой в значимо важных процессах (сварке, электрике, монтаже и проч.).

200000 рублей в месяц готовы платить высококвалифицированным автослесарям работодатели Москвы и Казани. Доход в 200000 рублей в Москве и Подмосковье вполне реален для столяров-краснодеревщиков и машинистов спецтехники.

Москва 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Автослесарь-автомеханик

от 200 000 рублей

2

Машинист буровой установки

от 200 000 рублей

3

Механик

от 180 000 рублей

4

Монтажник слаботочного оборудования

170 000 — 210 000 рублей

5

Столяр-краснодеревщик

150 000 — 200 000 рублей

6

Электромонтажник

150 000 — 170 000 рублей

7

Автоэлектрик-диагност

от 150 000 рублей

8

Сварщик трубопроводов

140 000 рублей

9

Электросварщик

139 000 — 179 000 рублей

10

Электрогазосварщик

от 138 000 рублей

11

Монтажник наружных трубопроводов

130 000 — 155 000 рублей

12

Монтажник премиальных оконных конструкций

130 000 — 150 000 рублей

13

Автослесарь-механик

от 130 000 рублей

14

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

120 000 — 150 000 рублей

15

Оператор-наладчик станков с ЧПУ

120 000 — 150 000 рублей


Санкт-Петербург 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Плиточник

от 150 000 рублей

2

Бетонщик-арматурщик

от 150 000 рублей

3

Оператор токарного станка с ЧПУ

130 000 - 150 000 рублей

4

Отделочник-универсал

120 000 - 150 000 рублей

5

Оператор станка с ЧПУ

от 120 000 рублей

6

Отделочник-универсал

100 000 - 130 000 рублей

7

Машинист компрессорных установок

от 100 000 рублей

8

Механик

от 91 000 рублей

9

Токарь-универсал

90 000 - 160 000 рублей

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»