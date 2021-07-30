Топ вакансий для соискателей с прививкой от COVID-19

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии, где в требованиях указано наличие прививки от COVID-19. Сегодня в России открыто больше тысячи таких предложений о работе, более 50 из которых – в регионах СЗФО.

Чаще всего требование об обязательной вакцинации встречается в вакансиях, открытых в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Свердловской областях, а также в вакансиях, предлагающих вахтовый метод работы.

Самую высокую зарплату соискателям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, предлагают в Москве, например, компания ищет человека на позицию менеджера по продажам нерудных материалов (щебень, песок, соль) и предлагает доход до 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте – вахтовая вакансия из Ханты-Мансийска, там ищут вакцинированного инженера-геодезиста на зарплату до 160 тысяч рублей. На третьем месте – тоже вахтовая вакансия, но уже от работодателя из Уфы: привитому водителю самосвала предлагают до 150 тысяч рублей.

Из регионов СЗФО в топ вошли несколько предложений: вакансия инженера строительного контроля с зарплатой от 120 тысяч рублей, продавца в сеть булочных с зарплатой до 40 тысяч рублей и другие.

Топ актуальных вакансий в России для соискателей с прививкой от коронавируса: