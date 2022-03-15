Топ вакансий в Мурманской области, которые помогут превратить свободное время в деньги

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 2500 вакансий, открытых в Мурманской области с начала марта. В итоге эксперты сформировали топ актуальных предложений для подработки, которые дадут возможность мурманчанам инвестировать свободное время в деньги, тем более что спрос на подработку с начала месяца у местных соискателей вырос в 1,5 раза.

В Мурманской области доступны около 400 вакансий, предполагающих подработку и работу по совместительству. Чаще всего это работа курьером, продавцом или сборщиком заказов, однако есть и нестандартные предложения.

Те, кто любит общаться с людьми, могут рассмотреть подработку в качестве оператора, менеджера call-центра с зарплатой до 50 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Компания предлагает удаленную работу сменами по 4-6 часов или по вечерам. Еще одна вакансия для тех, кто не прочь пообщаться с людьми – оператор по подбору персонала, компания обещает гибкий график и стабильную заработную плату.

Для тех, кто любит работать с детьми доступны самые разные варианты подработки, например, в качестве няни на зарплату от 20 тысяч рублей на руки. Компания предоставляет возможность дополнительных выходов в ночные часы и на выходных за дополнительную оплату. Ещё онлайн платформа ищет учителя-логопеда и предлагает удаленную работу в дневное или вечернее время.

Для тех, кому особенно интересна медицина, может подойти подработка медицинской сестрой функциональной диагностики. Компания предлагает работу сменами и частичную занятость. Работодатель отмечает, что ищет специалиста с опытом работы.

Любителям искусства и медиа может прийтись по вкусу сразу несколько вариантов подработки: аниматор-ведущий детских праздников с частичной занятостью или автор статей (корреспондент) с зарплатой до 40 тысяч рублей на руки

*Ещё примеры актуальных вакансий для подработки в Мурманской области:

Упаковщик интернет заказов, до 98 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53782130;

Водитель на автомобиле компании, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53360105;

Курьер, до 60 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/53674235;

Консультант по продажам, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53180553;

Сборщик-комплектовщик, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53629479;

Секретарь-делопроизводитель, до 27 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53321952;

Продавец-кассир, до 29 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/45275298.

* - данные вакансий по состоянию на 14 марта 2022 года.