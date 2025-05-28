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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 12:00

Топ востребованных профессий и высоких зарплат в летних вакансиях Мурманской области от hh.ru

Аналитика hh.ru показывает, что предстоящее лето ожидается «горячим» на местном рынке труда.

Данные hh.ru показывают, что за последний месяц работодатели Мурманской области искали более 1,4 тысячи работников на лето. При этом наибольшее число вакансий с подработкой или сезонной работой на лето было размещено для целого ряда массовых и рабочих профессий. Так, больше всего работы в регионе этим летом предлагается курьерам – почти каждая пятая вакансия приходится именно на них. И средняя курьерская зарплата на лето уже достигла отметки в 142 тысяч рублей.

На втором месте по спросу на сезонную летнюю работу – мерчандайзеры (14% вакансий от общего числа), и здесь средний доход составил 25 тысяч рублей. На третьем месте по популярности спроса у мурманских работодателей этим летом – продавцы-консультанты и кассиры (8%) на зарплату более 52 тысяч рублей.

При этом одна из самых высоких зарплат этим летом ожидается у водителей – порядка 207 тысяч рублей.

Самые востребованные профессии этим летом в Мурманской области:

Профессия

Зарплата,

в руб.

Доля

вакансий

Курьер

142 000 ₽

17%

Мерчандайзер

25 000 ₽

14%

Продавец-консультант, продавец-кассир

52 300 ₽

8%

Упаковщик, комплектовщик

75 000 ₽

6%

Водитель

207 500 ₽

5%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

65 000 ₽

4%

Торговый представитель

73 000 ₽

4%

Официант, бармен, бариста

70 000 ₽

3%

Уборщица, уборщик

25 000 ₽

3%

Оператор call-центра, специалист контактного центра

44 000 ₽

2%

 

Топ актуальных вакансий с работой на сезон\лето в регионе:

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