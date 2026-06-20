Мурманчан приглашают на митинг, посвящённый Дню памяти и скорбиГорода возможностей: где есть потенциал роста цен на жильё?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.06.26 16:00

«ТопБЛОГ» приглашает авторов из Мурманской области в Академию стратегических коммуникаций

Авторы контента, журналисты, редакторы, продюсеры и медиаспециалисты из Мурманской области смогут принять участие в спецнаправлении «Медиакультура и личный бренд» Академии стратегических коммуникаций. Направление разработано Всероссийским проектом «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для участников это шанс перенять опыт ведущих экспертов государственных и бизнес-организаций в сфере медиа и стать частью профессионального сообщества медиаспециалистов, готовых формировать новые стандарты коммуникации в российской цифровой среде. Приём заявок открыт до 15 июля.

Академия стратегических коммуникаций – первая в России федеральная программа подготовки государственно ориентированных управленцев в сфере медиа. Её главная цель – формирование кадрового резерва медиаменеджеров, способных работать в логике национальных приоритетов и стратегических целей развития страны. Участники погружаются в современную медиасреду, изучают инструменты медиааналитики и медиакультуры, работают с цифровыми продуктами и аудиторией, осваивают практики управления информационными рисками и построения устойчивых коммуникационных стратегий.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил: «За пять лет проект «ТопБЛОГ» объединил более 300 тысяч авторов из всех регионов России и десятков стран мира. Многие участники проекта смогли выстроить успешную медиакарьеру, собрать многомиллионную аудиторию, создать собственные медиа, реализовать масштабные общественные инициативы и получить поддержку крупнейших организаций страны. Сегодня медиа становятся пространством формирования смыслов, а значит, растет роль тех, кто создаёт содержательный и качественный контент. Академия стратегических коммуникаций дает возможность получить современные знания, найти единомышленников и стать частью сообщества людей, которые будут определять развитие медиасферы страны в ближайшие годы».

Обучение по направлению пройдёт в несколько этапов. Сначала участникам предстоит освоить установочный онлайн-курс Академии стратегических коммуникаций, после чего они смогут перейти к программе проекта «ТопБЛОГ». По итогам обучения и выполнения итогового тестирования будет сформирован рейтинг участников. Не более 100 лучших слушателей направления «Медиакультура и личный бренд» получат приглашение на очный образовательный модуль, который пройдёт с 6 по 9 августа 2026 года в Калининградской области на базе образовательно-досугового центра в посёлке Донское.

Слушатели программы научатся смотреть на свой блог как на полноценную медиасистему, где тема, аудитория, формат, площадки и регулярность работают на достижение долгосрочных целей. Они смогут определить собственный авторский голос, сформировать сильный личный бренд и понять, как превратить опыт, ценности и мировоззрение в узнаваемый культурный код, который делает автора по-настоящему уникальным.

Отдельное внимание в образовательном курсе проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет уделено профессиональным стандартам работы с информацией. Участники освоят инструменты цифровой журналистики, научатся проверять факты, работать с источниками, создавать качественные материалы и ответственно работать с общественно значимой информацией. Большой блок программы посвящен сторителлингу и драматургии контента. Участники разберут механики создания историй, которые удерживают внимание аудитории, вызывают эмоциональный отклик и становятся основой сильного медиавлияния. Будущие медиалидеры также изучат принципы медиаэтики и информационной ответственности, научатся работать со сложными темами, сохранять профессиональную позицию под давлением и принимать решения в условиях высокой публичности.

Кроме того, программа поможет выстроить стратегический подход к развитию собственных площадок: от создания медиакалендаря и контент-планирования до формирования сообщества единомышленников вокруг своих проектов. Участники узнают, как превращать подписчиков в активное сообщество, выстраивать живой диалог с аудиторией и создавать контент, который остаётся востребованным в долгосрочной перспективе.

Экспертами направления выступят известные представители медиасферы, креативных индустрий и профессионального сообщества. Среди них – директор Департамента коммуникаций РГГУ, председатель Экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова, российский медиаэксперт, руководитель проекта «Люди в культуре», изданий «Типичная Москва» и «Daily Moscow», член Союза журналистов РФ Игорь Сумин, сооснователь креативного агентства и продакшна «Громкие рыбы», режиссёр Тимур Исмаев, секретарь Союза журналистов РФ, член Общественной палаты РФ, продюсер, медиатехнолог Екатерина Агранович, преподаватель по SMM в РЭУ им. Г.В. Плеханова и НИУ ВШЭ, спикер Digital-Оттепель, Российского общества «Знание», проекта МедиаШУМ, проекта МУЗА от Сбер Федор Жуков, основатель и президент AVRA Ассоциации, эксперт в сфере креативных индустрий и интерактивных технологий Екатерина Филатова, предприниматель, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб», эксперт по публичным выступлениям, эксперт Росмолодежь.Гранты Артем Ступак.

Направление «Медиакультура и личный бренд» станет точкой входа в профессиональное сообщество авторов и медиаспециалистов, которые готовы развиваться вместе с отраслью и формировать новые стандарты коммуникации в цифровой среде.

Организатором программы Академии стратегических коммуникаций выступает Центр развития молодежных медиа «ШУМ», соорганизатор цифровой программы – Президентская платформа «Россия – страна возможностей». «Академия стратегических коммуникаций» реализуется при поддержке администрации Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

 

 

 

Фото (пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»): https://gov-murman.ru/info/news/569818/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:40«Столкновение». Художественный фильм (16+)01:05«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 86 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)В посёлке Африканда будет снижена надёжность электроснабжения потребителей-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять