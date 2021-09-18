Топливно-энергетический комплекс заинтересован в молодых кадрах: старшеклассникам рассказали о карьере в рамках фестиваля «#ВместеЯрче»

Встреча студентов технических специальностей со школьниками «Старшие младшим» состоялась 16 сентября в рамках программы Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» по инициативе Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, при содействии регионального комитета молодёжной политики.

Выпускница Мурманского государственного технического университета Александра Яроцкая, вошедшая в топ-10 лучших студентов России, рассказала, на что стоит обратить внимание при поступлении, как не отчислиться в первый год, с какими сложностями придется столкнуться в студенческие будни и какие перспективы ждут в дальнейшем.

«Топливно-энергетический комплекс заинтересован в молодых кадрах. Сегодняшнее мероприятие, одно из множества в программе фестиваля, направлено на мотивацию ребят успехами вчерашних школьников. Встреча со студентами позволит уже сегодня задуматься о выборе профессионального направления. Я когда-то закончила МГТУ по специальности «Энергообеспечение предприятий» и считаю, что это очень интересная профессия», – отметила Ирина Очкинадзе, начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов министерства энергетики и ЖКХ региона.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, после беседы школьники посетили лабораторию промышленной автоматизации, где познакомились с техникой и программами, которые помогают автоматизировать производство. Затем ребята отправились лабораторию 3D-моделирования нефтегазовых процессов, машинный зал и опробовали тренажёрный комплекс судовых энергетических установок, на котором студенты отрабатывают навыки работы с оборудованием в штатных или аварийных ситуациях.