ТОР «Столица Арктики» – официальная точка на карте

Территория опережающего развития «Столица Арктики» официально зарегистрирована в Федеральной адресной системе. Она расположена в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области.

Регистрация в границах ТОР – обязательное условие для получения статуса резидента. Проекты якорных резидентов расположены в границах новых ранее незастроенных участков. Инвесторы уже начали процедуры по перерегистрации юридических лиц по новому адресу.

Постановление правительства России о создании первой ТОР в Арктической зоне подписано 12 мая. Планируется, что ТОР «Столица Арктики» позволит создать не менее полутора тысяч новых рабочих мест. Общий объём инвестиций составит более 125 млрд рублей, совокупные поступления в региональный бюджет до 2035 года – 42,2 млрд рублей.

На сегодняшний день в ТОР входят четыре якорных инвестора: ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО «Морской торговый порт «Лавна», ООО «Морской терминал ТУЛОМА» и АО «Корпорация развития Мурманской области». Региональное правительство сейчас ведёт активную работу по расширению списка инвесторов.

Для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций. Так, снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на 5 лет, региональная часть снижена до 5% в первые 5 лет, в последующие 5 лет – до 10%, также на 3 года обнулен налог на землю и на 5 лет – налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых – до 5 дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.