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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 10:00

ТОР «Столица Арктики» исполнился год

Год назад, 12 мая 2020 г. постановлением правительства Российской Федерации были утверждены границы территории опережающего развития в Кольском районе и городском округе г. Мурманск. Первая в России ТОР за полярным кругом получила название «Столица Арктики». 1 июня был зарегистрирован первый её резидент – ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом создания центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который по сей день является якорным резидентом территории.

Сегодня ТОР «Столица Арктики» – это 8 резидентов с общим заявленным объёмом инвестиций в 166,6 млрд рублей.

В ознаменование дня рождения ТОР «Столица Арктики» губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл онлайн-встречу с представителями резидентов и организаций, осуществляющих управление территорией.

С приветственным словом к участникам встречи обратился министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«В мире людей год – это возраст, когда маленький человек становится на ноги. ТОР «Столица Арктики», первая и уникальная арктическая ТОР, состоялась как преференциальный режим и успешно соседствует с преференциальным режимом Арктической зоны России – крупнейшей в мире свободной экономической зоны. Показатели резидентов ТОР, те более полутораста миллиардов рублей по подписанным соглашениям, из которых почти 55 миллиардов рублей вложено, – это очень серьёзный задел на будущее. Мы, со своей стороны, будем продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку каждому резиденту, каждому проекту независимо от его величины, потому что каждое рабочее место, каждый рубль прибыли – это развитие Арктики, то, для чего мы с вами работаем», – подчеркнул министр.

Алексей Чекунков также отметил, что работа ТОР «Столица Арктики» способствует, в том числе, и развитию Северного морского пути как нового международного транспортного коридора, и поблагодарил всех участников конференции за вклад в создание и рост территории опережающего развития.

Андрей Чибис в своём выступлении напомнил, что работа над формированием нового преференциального режима в Мурманской области началась ещё в 2019 году.

«В декабре 2019 года в Мурманске проводилось выездное заседание Госкомиссии во вопросам развития Арктики под председательством Юрия Петровича Трутнева. Он поддержал эту инициативу Мурманской области. К настоящему моменту мы получили почти два миллиарда рублей налогов, и это конкретный эффект для области от тех проектов, которые пока находятся только в стадии реализации, строительства. Хотелось бы поблагодарить инвесторов, которые активно ведут реализацию проектов, несмотря на пандемию, добиваются результатов в рамках плановых сроков. Всё, что зависит от правительства Мурманской области и лично от меня, мы будем делать для того, чтобы эти проекты состоялись», – сказал губернатор.

Помимо инвестиций и налогов, важнейшим позитивным фактором для области, связанным с ТОР, являются новые рабочие места для северян, создаваемые компаниями-резидентами. Так, на долю семи компаний, за исключением ООО «НОВАТЭК-Мурманск», приходится более 4000 тысяч рабочих мест, которые появятся с реализацией их проектов. Что касается проекта ЦСКМС, то на нём в числе прочих работников уже сейчас трудятся порядка 1000 жителей Мурманской области. По словам генерального директора ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петра Оборина, компания в настоящее время ведёт диалог с правительством области и учебными заведениями о подготовке кадров для проекта на перспективу.

Как сообщил Андрей Чибис, в ближайшее время статус резидента ТОР «Столица Арктики» получит «Новый Мурманск» – проект перестройки бывшей портовой зоны в современное городское пространство с культурно-деловым центром.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, готовятся стать резидентами территории АО «Аркминерал-Ресурс» с проектом разработки Африкандского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд и ООО «Морской торговый порт «Лавна» с планами строительства угольного терминала на западном берегу Кольского залива. Представители обеих компаний в ходе онлайн-встречи подтвердили намерения реализовать проекты согласно расчётным срокам и показателям.

 

 

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