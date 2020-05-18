ТОР «Столица Арктики» поможет привлечь инвесторов и создать новые рабочие места - Андрей Чибис

Территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» поможет привлечь в Мурманскую область новых инвесторов, создать рабочие места и повысить качество жизни людей на Севере. Постановление правительства России о создании первой ТОР в Арктической зоне подписано 12 мая. О ходе его реализации на оперативном совещании главе региона Андрею Чибису доложила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Замгубернатора подчеркнула, что ТОР «Столица Арктики» позволит создать не менее полутора тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 125 млрд рублей, совокупные поступления в региональный бюджет до 2035 года – 42,2 млрд рублей. На сегодняшний день в ТОР вошли четыре якорных инвестора: ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО «Морской торговый порт «Лавна», ООО «Морской терминал ТУЛОМА» и АО «Корпорация развития Мурманской области».

Правительство Мурманской области сейчас ведёт активную работу по расширению списка инвесторов. На рассмотрении федерального правительства находится заявка на включение в границы ТОР земельного участка на западном берегу Кольского залива, где планируется реализовать проект по созданию терминала и сервиса по обслуживанию судов, доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки для рыбопромышленных компаний. Кроме того, определяется возможность использования земельных участков для реализации инвестпроекта «Порт Лиинахамари». Для обсуждения этого вопроса и проработки дальнейших решений планируется провести совместное совещание с Министерством обороны России.

Как рассказала Ольга Кузнецова, для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций. Так, снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на 5 лет, региональная часть снижена до 5% в первые 5 лет, в последующие 5 лет – до 10%, также на 3 года обнулен налог на землю и на 5 лет – налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых – до 5 дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие.

Заявки для получения статуса резидента ТОР «Столица Арктики» – в процессе подготовки инвесторами, документы должны быть направлены в Минвостокразвития РФ до конца мая.

Кроме того, уже подготовлены необходимые изменения в региональную нормативно-правовую базу для осуществления резидентами своей деятельности. Законопроект Мурманской области о налоговых льготах на прибыль и имущество будет вынесен на рассмотрение Мурманской областной Думы в ближайшее время.

«Спасибо всей команде, которая работала над этой важной задачей. ТОР «Столица Арктик» создана в рекордно короткие сроки. От принятия решения до практического воплощения инициативы прошло менее шести месяцев. Важно в ближайшее время заключить все необходимые соглашения и продолжать работу по привлечению новых инвесторов, чтобы максимально стимулировать инвестиции в Мурманскую область», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.