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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 12:00

Торг не уместен: жители Мурманской области стали реже уступать в зарплате даже ради новой работы или сохранения старой

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди жителей региона и выяснили, что они стали менее уступчивыми в вопросах зарплатных ожиданий.

Опрос, проведенный hh.ru осенью 2024 года, показал, что лишь 28% готовы уступить и снизить свои зарплатные ожидания ради нового трудоустройства или сохранения текущего места работы. Причём за год доля таких респондентов упала на 15%: в 2023 году готовы были демпинговать ради гарантированного трудоустройства сразу 43% соискателей в Мурманской области.

«Таким образом, чтобы не терять в доходе, местные жители готовы либо увольняться из компании, которая не удовлетворяет их зарплатным потребностям, либо просто находиться в более длительном поиске, не размениваясь, так скажем, на мелочи» – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. 

В свою очередь существенно выросло число тех, кто, наоборот, не пойдёт ни на какие уступки и просто откажется от вакансии или даже текущего места работы, если зарплата в ней ниже, чем его зарплатные запросы. Если в 2023 году таких было 40%, то сейчас 53% (рост на 13 п.п.).

Наименее уступчивыми в зарплатном вопросе оказались работники ритейла (сразу 67% откажутся снижать зарплатные запросы), работники транспортной сферы (62%), автобизнеса (60%), медики (60%) и закупщики (60%). А вот более гибкими оказались ИТ-специалисты (42% готовы уступить в зарплате).

«Таким образом, доля граждан, готовых отстаивать свои зарплатные запросы, заметно растёт, и это подтверждается другим важным трендом – общим настроением людей на рынке труда. Здесь мы видим, что за год настроение людей стало более оптимистичным в вопросе работы. Так, сразу 55% опрошенных местных жителей заявили, что смогут найти работу в короткие сроки в случае неожиданного увольнения. Да, возможно, это будет временная или проектная занятость или даже работа не по основной профессии, но сам поиск будет достаточно быстрый и лёгкий.

Подобная уверенность может быть вызвана тем, что рынок труда существенно изменился за последние годы, и теперь весы на стороне соискателей. По целому ряду профессий вакансий больше, чем соискателей, а предлагаемые зарплаты по спектру рабочих или массовых специальностей уже давно превзошли доход ряда офисных, или ИТ-профессий. Таким образом, поиск работы в 2024 году совершенно не похож на то, что было ещё в 2019», – добавляет директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Готовы ли вы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место? Рэнкинг по профсфере, ответы в %:

Профсфера

Да

Нет

Затрудняюсь

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Автомобильный бизнес

23

60

17

Административный персонал

27

56

17

Безопасность

29

50

21

Высший менеджмент

30

57

13

Добыча сырья

27

55

19

Домашний, обслуживающий персонал

46

24

30

Закупки

27

60

13

Информационные технологии

42

39

19

Искусство, развлечения, массмедиа

35

38

27

Маркетинг, реклама, PR

30

50

20

Медицина, фармацевтика

21

60

20

Наука, образование

26

53

21

Продажи, обслуживание клиентов

22

59

19

Производство, сервисное обслуживание

24

58

17

Рабочий персонал

28

44

28

Розничная торговля

19

67

13

Сельское хозяйство

20

46

35

Спорт, салоны красоты

29

45

26

Стратегия, инвестиции, консалтинг

32

50

18

Строительство, недвижимость

23

58

19

Транспорт, логистика, перевозки

22

62

16

Туризм, гостиницы, рестораны

28

50

22

Управление персоналом, тренинги

25

59

17

Финансы, бухгалтерия

29

54

17

Юристы

28

55

16

Комментарии

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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
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Спасибо! Очень интересно!
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