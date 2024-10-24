Торг не уместен: жители Мурманской области стали реже уступать в зарплате даже ради новой работы или сохранения старой
Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди жителей региона и выяснили, что они стали менее уступчивыми в вопросах зарплатных ожиданий.
Опрос, проведенный hh.ru осенью 2024 года, показал, что лишь 28% готовы уступить и снизить свои зарплатные ожидания ради нового трудоустройства или сохранения текущего места работы. Причём за год доля таких респондентов упала на 15%: в 2023 году готовы были демпинговать ради гарантированного трудоустройства сразу 43% соискателей в Мурманской области.
«Таким образом, чтобы не терять в доходе, местные жители готовы либо увольняться из компании, которая не удовлетворяет их зарплатным потребностям, либо просто находиться в более длительном поиске, не размениваясь, так скажем, на мелочи» – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
В свою очередь существенно выросло число тех, кто, наоборот, не пойдёт ни на какие уступки и просто откажется от вакансии или даже текущего места работы, если зарплата в ней ниже, чем его зарплатные запросы. Если в 2023 году таких было 40%, то сейчас 53% (рост на 13 п.п.).
Наименее уступчивыми в зарплатном вопросе оказались работники ритейла (сразу 67% откажутся снижать зарплатные запросы), работники транспортной сферы (62%), автобизнеса (60%), медики (60%) и закупщики (60%). А вот более гибкими оказались ИТ-специалисты (42% готовы уступить в зарплате).
«Таким образом, доля граждан, готовых отстаивать свои зарплатные запросы, заметно растёт, и это подтверждается другим важным трендом – общим настроением людей на рынке труда. Здесь мы видим, что за год настроение людей стало более оптимистичным в вопросе работы. Так, сразу 55% опрошенных местных жителей заявили, что смогут найти работу в короткие сроки в случае неожиданного увольнения. Да, возможно, это будет временная или проектная занятость или даже работа не по основной профессии, но сам поиск будет достаточно быстрый и лёгкий.
Подобная уверенность может быть вызвана тем, что рынок труда существенно изменился за последние годы, и теперь весы на стороне соискателей. По целому ряду профессий вакансий больше, чем соискателей, а предлагаемые зарплаты по спектру рабочих или массовых специальностей уже давно превзошли доход ряда офисных, или ИТ-профессий. Таким образом, поиск работы в 2024 году совершенно не похож на то, что было ещё в 2019», – добавляет директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
Готовы ли вы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место? Рэнкинг по профсфере, ответы в %:
|
Профсфера
|
Да
|
Нет
|
Затрудняюсь
ответить
|
Автомобильный бизнес
|
23
|
60
|
17
|
Административный персонал
|
27
|
56
|
17
|
Безопасность
|
29
|
50
|
21
|
Высший менеджмент
|
30
|
57
|
13
|
Добыча сырья
|
27
|
55
|
19
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
46
|
24
|
30
|
Закупки
|
27
|
60
|
13
|
Информационные технологии
|
42
|
39
|
19
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
35
|
38
|
27
|
Маркетинг, реклама, PR
|
30
|
50
|
20
|
Медицина, фармацевтика
|
21
|
60
|
20
|
Наука, образование
|
26
|
53
|
21
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
22
|
59
|
19
|
Производство, сервисное обслуживание
|
24
|
58
|
17
|
Рабочий персонал
|
28
|
44
|
28
|
Розничная торговля
|
19
|
67
|
13
|
Сельское хозяйство
|
20
|
46
|
35
|
Спорт, салоны красоты
|
29
|
45
|
26
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
32
|
50
|
18
|
Строительство, недвижимость
|
23
|
58
|
19
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
22
|
62
|
16
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
28
|
50
|
22
|
Управление персоналом, тренинги
|
25
|
59
|
17
|
Финансы, бухгалтерия
|
29
|
54
|
17
|
Юристы
|
28
|
55
|
16