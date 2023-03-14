Торговая площадка «Закупки Мурманской области» и Портал поставщиков города Москвы объявили о бесшовной интеграции ресурсов
В начале марта текущего года произошла бесшовная интеграция ресурсов торговой площадки «Закупки Мурманской области» и Портала поставщиков города Москвы.
Бесшовная интеграция – это возможность в рамках выполнения определенного процесса, происходящего в одной системе, незаметно для пользователя переходить к работе в другой системе. Данное объединение позволит снять барьеры для поставщиков при переходе между системами и обеспечит упрощенную авторизацию и регистрацию новых пользователей.
В рамках создания единой закупочной системы для пользователей московского портала поставщиков доступна информация о проводимых на торговой площадке Мурманской области закупках.
Также предоставлена возможность зарегистрированным на портале организациям и физическим лицам участвовать в закупках Мурманской области без дополнительной регистрации на торговой площадке.
Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, ожидается, что упрощенная система регистрации и участия в закупках позволит расширить рынок сбыта для участников портала, а также повысить конкуренцию и достичь дополнительной экономии по закупкам государственных и муниципальных учреждений Мурманской области.