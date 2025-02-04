Торгово-промышленная палата Мурманской области приглашает региональные компании принять участие в ежегодном конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
Конкурс проводится ТПП РФ при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Победителям и лауреатам конкурса предоставляется:
✓ прохождение обучения в АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» для одного представителя организации по профильной программе повышения квалификации (на выбор);
✓ оформление на безвозмездной основе карты АТЭС (многократной деловой визы) для одного представителя (руководителя) организации;
✓специальные условия участия в профильных выставках АО «Экспоцентр»;
✓бесплатное годовое членство в территориальной ТПП.
Конкурс проводится на безвозмездной основе.
Выберите номинацию по своему интересу:
«Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса»
- в сфере промышленного производства;
- в сфере строительства;
- в сфере производства потребительской продукции;
- в сфере услуг;
- в агропромышленном комплексе;
- в сфере инновационной деятельности;
«Лучшее предприятие-экспортёр»
- в сфере промышленного производства;
- в сфере производства потребительской продукции;
- в сфере услуг;
- в сфере инновационной деятельности;
«Лучшее семейное предприятие России».
В дополнение установлены следующие специальные номинации федерального этапа конкурса: «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России»; «Лучшая банковская программа для МСП»; «Устремленные в будущее»; «Демонстрируем будущее – инновационный прорыв на выставке».
Конкурс состоит из следующих основных этапов:
1) Региональный этап – с января по апрель. Срок сбора заявок до 15 марта 2025 года.
2) Федеральный этап – с апреля по июнь. Срок сбора заявок до 10 апреля 2025 года по итогам регионального этапа. Стандарт и подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте: https://goldmercury.ru.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится: регионального этапа - в апреле в Мурманске; федеральный этап - 16 июня 2025 года в Москве. Полный перечень преференций размещён на сайте конкурса: https://goldmercury.ru
Заявки на участие в конкурсе подаются заявителями через цифровой сервис конкурса, ссылка на который размещена на официальном сайте конкурса в разделе «Условия»: https://goldmercury.ru/usloviya.
Фото: https://goldmercury.tpprf.ru/news/publikatsii-o-konkurse-zolotoy-merkuriy-po-itogam-2018-goda/