Торгово-промышленная палата Мурманской области приглашает региональные компании принять участие в ежегодном конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

Конкурс проводится ТПП РФ при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Победителям и лауреатам конкурса предоставляется:

✓ прохождение обучения в АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» для одного представителя организации по профильной программе повышения квалификации (на выбор);

✓ оформление на безвозмездной основе карты АТЭС (многократной деловой визы) для одного представителя (руководителя) организации;

✓специальные условия участия в профильных выставках АО «Экспоцентр»;

✓бесплатное годовое членство в территориальной ТПП.

Конкурс проводится на безвозмездной основе.

Выберите номинацию по своему интересу:

«Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса»

- в сфере промышленного производства;

- в сфере строительства;

- в сфере производства потребительской продукции;

- в сфере услуг;

- в агропромышленном комплексе;

- в сфере инновационной деятельности;

«Лучшее предприятие-экспортёр»

- в сфере промышленного производства;

- в сфере производства потребительской продукции;

- в сфере услуг;

- в сфере инновационной деятельности;

«Лучшее семейное предприятие России».

В дополнение установлены следующие специальные номинации федерального этапа конкурса: «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России»; «Лучшая банковская программа для МСП»; «Устремленные в будущее»; «Демонстрируем будущее – инновационный прорыв на выставке».

Конкурс состоит из следующих основных этапов:

1) Региональный этап – с января по апрель. Срок сбора заявок до 15 марта 2025 года.

2) Федеральный этап – с апреля по июнь. Срок сбора заявок до 10 апреля 2025 года по итогам регионального этапа. Стандарт и подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте: https://goldmercury.ru.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится: регионального этапа - в апреле в Мурманске; федеральный этап - 16 июня 2025 года в Москве. Полный перечень преференций размещён на сайте конкурса: https://goldmercury.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются заявителями через цифровой сервис конкурса, ссылка на который размещена на официальном сайте конкурса в разделе «Условия»: https://goldmercury.ru/usloviya.

Фото: https://goldmercury.tpprf.ru/news/publikatsii-o-konkurse-zolotoy-merkuriy-po-itogam-2018-goda/