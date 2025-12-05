Торгово-промышленной палате Мурманской области – 35 лет!

С юбилеем сотрудников и членов организации на торжественном мероприятии поздравили глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Ирина Просоленко.

— За эти годы палата превратилась в действенную силу, активно участвующую в развитии экономики Мурманской области. Она по праву стала важнейшим звеном взаимодействия между бизнесом и властью, авторитетной деловой площадкой. Благодаря последовательной и целенаправленной работе нашей Северной палате удалось объединить более сотни предприятий, малого, среднего и крупного бизнеса региона, консолидировать их усилия с целью создания благоприятных условий для развития реального сектора экономики, улучшения инвестиционного климата, расширения деловых связей, – отметил в своем выступлении Сергей Дубовой.

Присоединяясь к теплым словам, Ирина Просоленко подчеркнула, что роль палаты многократно усиливается в трудные для экономики времена:

— В Кольском Заполярье многие представители бизнеса остаются «на плаву» и работают, в том числе, благодаря вашей непосредственной поддержке. Сегодня вы продолжаете работать в новой экономической реальности и успешно решать главную задачу – держаться вместе, а это значит, вести диалог и слышать друг друга, делать конкретные дела, повышая авторитет и уважение земляков.

Парламентарии пожелали успехов во всех проектах и начинаниях, дальнейшей плодотворной работы в интересах бизнеса и во благо Мурманской области, а также вручили награды.

Почётной грамотой Мурманской областной Думы награждены президент Торгово-промышленной палаты Татьяна Русскова и старший вице-президент ТПП Андрей Ильин.

В торжественном мероприятии также приняли участие региональные парламентарии Евгений Никора, Алексей Гиялров и Артур Попов.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/8da/dvldueoqib6n9qani1id3n2ql416knv5.JPG