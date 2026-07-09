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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.26 11:00

Торговые представители РФ в зарубежных странах посетили ряд предприятий Мурманской области

В ходе визита в Кольское Заполярье торговые представители Российской Федерации в зарубежных странах посетили предприятия рыбопромышленного комплекса региона и оценили их производственные возможности и экспортный потенциал.

Первой точкой стали рыбоперерабатывающая фабрика и рыбный магазин ООО «Мурман СиФуд». Основным видом деятельности компании является добыча и переработка рыбы и морепродуктов, экспорт продукции. Таким образом, «Мурман СиФуд» работает по принципу полного цикла — от вылова рыбы до её продажи конечному потребителю.

Также делегация побывала на береговом перерабатывающем производстве и на площадке современного рефрижераторного морского терминала в Минькино – одном из крупнейших рефрижераторных комплексов Мурманской области. Гостям продемонстрировали работу автоматизированного склада и холодильного оборудования. При создании комплекса для выгрузки, перегрузки и хранения рыбопродукции применены инновационные технологии низкотемпературных промышленных холодильников, а все внутритерминальные процессы полностью автоматизированы.

Ещё одним объектом визита стал завод «РММ Биоинновации» — первое в России предприятие полного цикла по производству низкомолекулярного коллагена из трески в порошковой форме. Благодаря расположению вблизи зоны вылова рыбы в Баренцевом море предприятие работает со свежим сырьём. Полный цикл производства — от приёма сырья до лабораторного контроля, очистки и фасовки — обеспечивает высокое качество продукта. Важно, что научная деятельность предприятия реализуется совместно с Мурманским арктическим университетом и Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского.

Продукция «РММ Биоинновации» сертифицирована для поставок в Японию, страны ЕАЭС, Южную Корею, Бразилию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, а также соответствует стандарту «Халяль». В 2025 году компания стала победителем в номинации «Прорыв года» регионального конкурса «Экспортёр‑2025» в Мурманской области.

«Экспортный потенциал Мурманской области остаётся на высоте: наши предприятия не просто производят востребованную во всем мире продукцию, но и задают новые стандарты качества и технологичности. Уверена, что совместная работа с торговыми представительствами откроет для наших экспортёров новые горизонты и позволит реализовать ещё больше перспективных проектов», — отметила заместитель губернатора — министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570843/#&gid=1&pid=2

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