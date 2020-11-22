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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.20 10:00

Торговым сетям необходимо расширять и делать сотрудничество между производителем и продавцом устойчивым и долгосрочным - Дмитрий Филиппов

Состоялась торгово-закупочная сессия поставщиков и производителей товаров региона с представителями федеральной торговой сети «Магнит». Впервые подобное мероприятие прошло в онлайн-формате. Участие в нём принял заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Правительство Мурманской области ведёт активную работу, чтобы местные продукты были максимально представлены на прилавках федеральных ритейлеров.

Местные товаропроизводители давно и прочно интегрированы в экономику региона. Сужение рынка сбыта, и как следствие – доходов, может негативно сказаться не только на стабильности работы самих предприятий, но и на потребителе.

После почти полного ухода с рынка крупной региональной сети, чьи магазины взял в долгосрочную аренду «Магнит», этот вопрос стал особенно актуальным.

«Свежая, высококачественная продукция – бренд нашей Мурманской области и нам необходимо сделать всё возможное, чтобы покупатель имел возможность в любое время приобрести ее в магазинах в шаговой доступности. Инициатор сегодняшней закупочной сессии торговая сеть «Магнит». И это значит, что у крупнейшего игрока на этом рынке есть интерес к заполярной продукции. А наша задача уже наладить взаимодействие и помочь найти общий язык производителю и продавцу», – сказал по итогам встречи вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Дмитрий Филиппов также отметил, что определенный перечень местной продукции уже представлен в торговой сети, но его необходимо расширять, и параллельно делать сотрудничество между производителем и продавцом устойчивым и долгосрочным.

Представители торговой сети провели для заполярных производителей товаров презентацию, рассказали о системе работы категорийного отбора и проконсультировали, в каком направлении необходимо вести работу, чтобы товар попал на полки магазинов.

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