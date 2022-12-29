Торговый оборот Мурманской области с Республикой Беларусь вырос в более чем в 7 раз

Мурманская область – экспортно-ориентированный приграничный регион Арктической зоны России. Этот факт подтверждают итоги внешней торговли региона в текущем году.

«Во внешнеэкономической политике регион держит курс на Восток, в том числе с использованием Северного морского пути. Это является нашим приоритетом. Но также отмечу динамично развивающееся взаимодействие с Республикой Беларусь, торговый оборот с которой за последнее время вырос более чем в 7 раз», - отметил Андрей Чибис во время вчерашней пресс-конференции.

Отметим, что несмотря на трудности, объёмы внешнеторгового оборота и экспортных поставок Кольского Заполярья за 9 месяцев 2022 года увеличились более чем в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. В существующих внешнеполитических условиях происходит поиск новых рынков сбыта, расширение контактов и переориентация на рынки государств БРИКС +, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и стран ЕАЭС.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, результатом бизнес-миссии делегации в Республику Беларусь налажено взаимодействие с рядом предприятий для замещения импортной продукции заполярных горнопромышленных предприятий.

Фото: https://gov-murman.ru