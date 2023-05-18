«Торговый порт» - серебряный призёр Всероссийского фестиваля по хоккею Ночной лиги

Хоккейная команда «Торговый Порт» стала призёром Финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной лиги. В борьбе за Малый кубок в дивизионе «50+» портовики завоевали серебряные медали. Как отмечают специалисты, это большой успех не только для команды, но и для всего мурманского хоккея. Своими впечатлениями о турнире поделился защитник ХК «Торговый порт», групповой инженер малой механизации комплекса механизации АО «ММТП» Иван Аляпкин:

«Сам фестиваль – это настоящий праздник хоккея. В олимпийской деревне собрались 186 команд со всей страны очень высокого уровня. И все, кто приехал на фестиваль - от болельщиков до игроков и наставников команд - жили хоккеем! Мы первый раз участвовали в турнире в этом дивизионе, в котором были представлены 20 команд. Хочется отметить, что все эти хоккейные команды - победители соревнований в своих регионах. Что касается нас, то победа на региональном этапе турнира сплотила нашу команду и все участники «Торгового Порта» ехали в Сочи максимально заряженными на результат. И этот результат есть! Мы остановились в одном шаге от золотых медалей. Второе место на Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги – отличный результат!».

Напомним, в этом году команда «Торговый Порт» впервые стала победителем первого в истории Ночной хоккейной лиги Мурманской области розыгрыша регионального чемпионата в дивизионе «Любитель 50+». Наши коллеги одержали победы во всех 15 матчах турнира с более чем уверенной разницей шайб 176-37. Они завоевали главную награду регионального турнира и заветную путевку на Финальный этап XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной лиги.

«Для нас было победой уже само участие в финальных играх на фестивале Ночной лиги. Очень рады, что показали достойную игру и стали одной из сильнейших команд дивизиона «Любитель 50+» (Малый кубок), который проводился впервые, и завоевали серебро! При этом мы понимаем, что нам есть, к чему стремиться дальше - есть и желание, и хороший коллектив, и поддержка партнёров», - отметил Иван Аляпкин.

Как рассказали представители команды, впереди – отдых и восстановление после напряжённого сезона, а уже к концу лета хоккеисты планируют выйти на первые тренировки будущего сезона.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251731%2Fwall-149919532_3199