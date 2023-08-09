Торговый порт – всегда за спорт!

На этой неделе будут отмечать День физкультурника – праздник всех, кто любит спорт и для кого физическая культура является неотъемлемой частью жизни. Этот праздник считают своим, в том числе, работники Мурманского морского торгового порта – предприятия, которое активно участвует в развитии спорта и поддержке физической культуры в Мурманской области.

АО «ММТП» регулярно поддерживает проведение Праздника Севера, является ключевым партнёром хоккейного клуба «Мурман», выступающего в Высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом, создаёт условия для занятий спортом для работников и членов их семей. Наглядный тому пример – спортивный праздник, который прошёл в честь Дня работников морского и речного флота на турбазе «Теремок». Он был организован администрацией АО «ММТП» и родительским комитетом предприятия.

Каждый из поклонников активного образа жизнь смог найти здесь занятие по душе. Дети и взрослые смогли выйти на яхтах под парусами, почувствовать силу ветра и насладиться скольжением над водной гладью. В это же время на берегу проходил мини-турнир по флорболу, в котором приняли участие воспитанники секции этой разновидности хоккея с мячом, а также юноши и девушки из «Трудового отряда ММТП» и студенты, обучающиеся в Мурманском арктическом университет по целевому набору от АО «ММТП». Турнир, в котором, забегая вперед, победила дружба, ознаменовался тем, что перед его началом было официально объявлено о рождении детского спортивного клуба по флорболу «Северный лис».

«Мы приняли решение, что днём рождения нашего детского флорбольного клуба, который мы назвали «Северный лис», станет первое воскресенье июля, когда отмечается День работников морского и речного флота. Благодаря помощи Мурманского морского торгового порта, родительского и спортивного комитетов предприятия у ребят есть весь необходимый инвентарь для занятий этим видом спорта, а теперь появились фирменные форма, флаги и эмблема. Уверен, все это придаст ещё больше энтузиазма всем, кто занимается в нашем клубе», - рассказал главный тренер и руководитель клуба известный мурманский хоккеист, ветеран хоккея с мячом, судья и тренер, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района № 2 АО «ММТП» Яков Красовский.

Напомним секция по флорболу – разновидности хоккея с мячом, игры которой проходит в закрытых помещениях на твёрдом полу пластиковым мячом, а удары наносятся специальной клюшкой - была открыта полтора года назад по инициативе родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» в гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует предприятие. Первыми в секцию пришли дети сотрудников АО «ММТП» и учащиеся гимназии в возрасте от 7 до 14 лет. Выбор на флорболе энтузиасты остановили не случайно. Спорт популярен во всем мире и активно развивается. Флорбол – родственник хоккея с мячом, а Мурманский морской торговый порт является одним из локомотивов его развития в регионе. АО «ММТП» выделило средства и приобрело для секции необходимый инвентарь.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252577%2Fwall-149919532_3333