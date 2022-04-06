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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.22 10:00

Торговый порт – за массовый спорт!

В Мурманском морском торговом порту есть замечательная традиция – устраивать праздники спорта. В прошедшие выходные на турбазе «Теремок» прошла тридцать первая по счёту открытая зимняя Спартакиада АО «ММТП». Были приглашены и команды компаний-партнеров и друзей порта: ООО «Мурманский балкерный терминал», ОАО «Российские железные дороги», АО «Олкон», СК «Медэкспресс», ООО «Губернский лекарь», Совет Ветеранов АО «ММТП», Российское объединение судей, МФ ФГУП «Росморпорт» и АО «АтомЭнергоСбыт».

«Сегодня замечательный день, и я уверен, что мы проведём его отлично! Желаю командам успеха в состязаниях, честной борьбы, побед и безопасного спорта!» - такими словами торжественно открыл Спартакиаду исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Программа была насыщенная, и каждый мог испытать себя в любом из предлагаемых видов спорта: мини-футбол на снегу, настольный теннис, лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, туристическая полоса, саамский футбол, гонки на финских санях, гиревой спорт, командные прыжки на скакалке и перетягивание каната. В общей сложности в Спартакиаде приняли участие более 300 человек.

При этом на территории турбазы работал буфет, где любой желающий совершенно бесплатно мог выпить чай или кофе и съесть вкуснейший пирожок. Гвоздём программы стала сваренная в чане уха, которую съели до последней ложки.

«Портовики каждый год с нетерпением ждут Спартакиаду, ведь это отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке, с пользой провести выходные на свежем воздухе и завести новые знакомства», - рассказывает председатель Спортивного комитета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Тем более, что обстановка располагала – погода была прекрасная, светило солнце и не было ветра. Ещё один плюс Спартакиады в том, что соревнования проходят не только в личных зачётах, но и в командных. Выходит своеобразный тимбилдинг, когда участники одной команды вместе прорабатывают тактику и стратегию. Такие состязания набирают огромное количество зрителей. Так, например, было с саамским футболом и перетягиванием каната – болельщики срывали голоса, прыгали от счастья или негодовали от досады. Но в итоге всё равно поздравляли победителей и благодарили друг друга за отлично проведенное время вместе.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=album-149919532_283549053

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