«Торговый Порт» не остановить – команда стала финалистом Малого кубка Ночной хоккейной лиги в дивизионе «50+»!

«Торговый Порт» не остановить» – с такими оценками вышли публикации по итогам полуфинальной игры между командами «Партизан» (г. Брянск) и «Торговый порт» (г. Мурманск) в рамках Финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной лиги. В эти дни он проходит на территории образовательного центра «Сириус» в г. Сочи Краснодарского края.

Как свидетельствуют специалисты Ночной лиги, в этой встрече все ожидали равную борьбу. С одной стороны, прагматичный и тактически выверенный брянский «Партизан» против мурманского «Торгового порта» с мощнейшей атакой, лишь изредка пропускающего соперника через свою синюю линию. Но внезапно на первых минутах пошёл весёлый обоюдоострый хоккей: к третьей минуте счёт уже был 1:1 – отличились Аркадий Алёхин и Игорь Вовк. «Качели» продолжались до середины матча. А развязка наступила в третьем периоде: Андрей Шаров выкатился из-за ворот, выдержал гроссмейстерскую паузу и поразил ворота Игоря Цибренка. «Партизану», заработавшему после этого большинство, пришлось рисковать. «Торговый Порт» только этого и ждал: Аркадий Алёхин перехватил шайбу в чужой зоне, оформил хет-трик и снял все вопросы о победителе.

«Мы хотели в финале с Якутском встретиться, потому что проиграли им в групповом этапе», - сказал после игры защитник «Торгового Порта» Андрей Климпарский. Но реванша уже точно не получится. Впереди супер-противостояние с ЛХК «Владимир»!

Напомним, в этом году команда «Торговый порт» впервые стала победителем первого в истории Ночной хоккейной лиги Мурманской области розыгрыша регионального чемпионата в дивизионе «Любитель 50+». Наши коллеги одержали победы во всех 15 матчах турнира с более чем уверенной разницей шайб 176-37. Они завоевали главную награду регионального турнира и заветную путевку на Финальный этап XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной лиги.

«Мы участвуем в региональном турнире Ночной хоккейной лиги уже восемь лет. За это время завоевывали бронзовые, серебряные медали, и вот сейчас – «золото»! Это наше высшее достижение!», - рассказывал в тот момент защитник «Торгового порта», групповой инженер малой механизации комплекса механизации АО «ММТП» Иван Аляпкин.

И вот теперь – новое достижение! «Торговый порт» стал финалистом Малого кубка Ночной хоккейной лиги в дивизионе «50+»! Финал прошёл 9 мая на ледовой арене «Айсберг».

Фото: https://vk.com/nighthockeyleague, https://vk.com/ksf_svhl