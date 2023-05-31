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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 13:15

«Торговый порт» стал серебряным призёром чемпионата Мурманска по мини-футболу

Футбольный клуб «Торговый порт» повторил достижение прошлого года и завоевал серебряные медали Высшей лиги Чемпионата города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд сезона 2022/2023 гг. Капитан портовиков Илья Фёдоров признан лучшим бомбардиром турнира, а Семён Рогов стал лучшим нападающим.

Турнир состоял из двух этапов – основного и плей-офф. В первой части все команды дважды сыграли друг с другом. Шесть лучших вышли в следующий этап, причём занявшие первое и второе места сразу прошли в полуфинал, остальным предстояло побороться за это право на стадии четвертьфиналов. По итогам основного этапа команда «Торговый порт» уверенно заняла в турнирной таблице первое место. Второй стала команда «Северный флот». На стадии игр плей-офф в первом полуфинале портовики уверенно дважды победили «Североморец» из флотской столицы и вышли в финал. Во втором полуфинале «севернофлотцы» победили футбольный клуб «Ариес» и стали вторым финалистом Чемпионата города.

«В финале вновь встретились два принципиальных противника. На протяжении многих лет каждый матч между нами получается максимально напряжённым – до последней минуты и даже секунды. Так вышло и на этот рассказ», - рассказал Илья Фёдоров.

Первую финальную встречу «Торговый порт» уверенно записал себе в актив со счётом 3:0. Портовики получили преимущество и были практически уверены в своём чемпионстве. Но ответная игра проходила под диктовку «Северного флота». Футболисты из Североморска быстро забили первый гол, а через несколько минут – второй. На протяжении всей игры счёт оставался неизменным, несмотря на активные атаки «Северного флота», а за пять минут до конца встречи они все-таки забили третий мяч. Таким образом, по итогам двух встреч счёт стал равным – 3:3, и противостояние перешло в серию пенальти – шестиметровых ударов, в которых удача сопутствовала «Северному флоту», который и стал чемпионом. Команда «Торговый порт» – второй раз стала обладателем серебряных наград.

«Уже второй год нам не хватило до чемпионства совсем чуть-чуть, буквально одного шага. Но это спорт, так что надеемся, что в следующем году возьмём «золото». Нам есть, куда стремиться. Будем работать дальше!», - сказал Илья Фёдоров.

Отметим также, что в этом сезоне команда «Торговый порт» второй раз подряд стала обладателем бронзовых наград на региональном Чемпионате по мини-футболу, также повторив успех предыдущего года.

 

Фото (Ассоциация мини-футбола Мурманской области/ФМФМО, Ассоциация мини-футбола Мурманской области/АМФМО (vk.com), пресс-служба АО «ММТП»): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251816%2Fwall-149919532_3219

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