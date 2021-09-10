Торговый порт украсили яркие гроздья рябины

Осень этого года запомнится мурманчанам яркой рябиной, гроздья которой украсили ветви любимых северянами деревьев. От этого городские улицы стали по-осеннему нарядными и уютными.

Мурманский морской торговый порт – не исключение. На его и прилегающей территории растёт много северных красавиц. В рамках программы озеленения АО «ММТП», разработанной совместно с Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук, только за несколько последних лет были высажены десятки саженцев рябин, которые успешно прижились на северной земле и теперь радуют северян своими яркими красками.

Фотоподборка «Рябиновый» порт размещена в соцсети «ВКонтакте».