«Торговый порт» второй раз подряд завоевал Кубок Мурманска по хоккею с мячом

Новогодний подарок своим болельщикам сделала команда «Торговый порт».

Вчера на стадионе «Строитель» состоялся финальный матч за Кубок города по хоккею с мячом. Портовикам противостоял давний принципиальный соперник – команда «Электранс». Как это всегда бывает в финалах этого турнира, матч получился зрелищным и напряженным. При этом портовикам удалось с самого начала навязать свою игру и контролировать её ход. Первый тайм завершился со счетом 3:1. Благодаря слаженным действиям в обороне и результативным завершениям атак во второй половине игры они довели результат до крупного счета. Итог – победа «Торгового порта» со счетом 8:3 и завоеванный второй раз подряд Кубок Мурманска!

«Все в команде сыграли на «отлично». Мы были сплоченным коллективом и вместе шли к этой победе. Наша команда поздравляет работников Мурманского морского торгового порта с Новым годом. Завоеванный нами Кубок Мурманска по хоккею с мячом – это подарок всем портовикам!», - сказал капитан команды, докер-механизатор на погрузо-разгрузочных работах укрупненной комплексной бригады № 13 АО «ММТП» Яков Красовский.

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов и весь коллектив предприятия поздравляют команду с победой и желают новых успехов в наступающем 2022 году!

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3892