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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.22 14:30

«Торговый порт» завоевал «серебро» в чемпионате Мурманска по мини-футболу, лучший игрок турнира – Илья Фёдоров

Футбольный клуб «Торговый порт» стал серебряным призёром Высшей лиги Чемпионата города Мурманска по мини-футболу среди мужских команд сезона 2021/2022 гг., а капитан портовиков Илья Фёдоров признан лучшим игроком турнира. Он рассказал, что минувший сезон, в отличие от предыдущего, проходил в гораздо более ритмичном режиме – уже не было пауз и проблем, вызванных повышенным уровнем угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Турнир состоял из двух этапов – группового и стадии плей-офф.

«Это был третий официальный Чемпионат Мурманска по мини-футболу, и «Торговый порт» был одной из команд, которая на протяжении всего сезона претендовала на награды самой высокой пробы», - рассказал Илья Фёдоров.

По итогам первой части турнира «Торговый порт» занял второе место в своей группе. В полуфинале портовики встретились с командой «АРИЕС», которой уступили в прошлом году на этом же этапе. Илья отметил, что для портовиков это был матч-реванш. До последних секунд встречи счёт был равным, и только вера в победу и мастерство позволили «Торговому порту» взять верх со счётом 5:4.

В параллельном полуфинале фаворит турнира «Команда СФ» неожиданно для болельщиков уступила «Ветеранам ГПС», которые в финале и взяли золото. Как рассказал капитан «Торгового порта», в заключительной игре «у нас было много моментов, но, наверное, не хватило сил». За полторы минуты до конца основного времени счёт был равный 4:4, и все уже настраивались на послематчевые пенальти. Но портовики пропустили в пустые ворота, когда заменили вратаря на дополнительного полевого игрока, и выправить ситуацию уже не смогли. Итоговый счёт – 7:4, и серебро в активе «Торгового порта».

«Это не единственный успех нашей команды в этом сезоне. Впервые в новой истории нашего предприятия в минувшем сезоне мы заявились на Чемпионат области по мини-футболу и сразу завоевали бронзу», - рассказал Илья Фёдоров.

Лучший игрок турнира Илья Фёдоров является воспитанником мурманской ДЮСШ-10 и играет в футбол с семи лет. В 2016 году он пришёл в Мурманский морской торговый порт и при поддержке администрации предприятия, спортивного комитета АО «ММТП» активно включился в развитие футбола на старейшем предприятии города. Илья рассказал, что сейчас никакой паузы после Чемпионата города Мурманска по мини-футболу у команды не будет. С наступлением летнего периода «Торговый порт» планирует выступление в Чемпионате Мурманска по футболу на большом поле.

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248844%2Fwall-149919532_2539

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