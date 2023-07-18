Торгпредам России рассказали об экспортных возможностях Мурманской области

На прошлой неделе состоялась «Неделя торговых представителей», организованная АО «Российский экспортный центр» совместно с Минпромторгом России. В мероприятии приняла участие генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» Анастасия Тютина.

Целью встречи было развитие системы поддержки экспорта через эффективное сотрудничество центров поддержки экспорта с институтом торговых представительств.

Анастасия Тютина провела переговоры с торговыми представителями РФ в КНР, Индонезии, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, Узбекистане. В частности, речь шла о текущих поставках и перспективе экспорта рыбы, морепродуктов, продукции из северных ягод, косметики из морских водорослей, а также туристских услуг.

По итогам встреч рассматривается возможность участия мурманских экспортёров в выставке рыбной промышленности и в выставке по туризму в Китае в октябре-ноябре 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Центр поддержки экспорта Мурманской области создан Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в целях содействия реализации задач национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Отметим, что Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области на постоянной основе проводится работа с торгпредствами РФ за рубежом, уже выстроено взаимодействие с 20 странами. Доброй традицией стало проведение мероприятия «Час с торгпредом», которое является эффективной мерой взаимодействия и налаживания контактов с экспортёрами и импортёрами дружественных стран.

Фото: https://gov-murman.ru