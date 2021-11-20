Торпедная атака была выполнена успешно на глубине около 100 метров

Военнослужащие Северного флота провели противолодочные тактические учения в Баренцевом море, отработав торпедную стрельбу по подводной цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, подводники Северного флота отработали торпедную стрельбу в Баренцевом море. Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели. Противолодочное тактическое учение состоялось в двустороннем формате. Противодействие крейсеру оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота.

По данным военного ведомства, торпедная атака была выполнена на глубине около 100 метров. Стрельба проводилась практическим боезапасом.

«В ходе тактического противолодочного учения экипаж подводного крейсера отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах. После успешного выполнения торпедной стрельбы учебная торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море», - говорится в сообщении СФ.