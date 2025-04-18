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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 11:00

Торжества ко Дню Победы пройдут во всех районах Мурманска

На совместном заседании правительства Мурманской области и организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев доложил о подготовке муниципалитета к празднику.

Уже начата работа по обследованию и приведению в порядок находящихся на территории города памятников, мемориальных досок и воинских захоронений. В преддверии праздника в местах народных гуляний и на маршруте колонны «Бессмертного полка» будет проведена тщательная уборка. Общегородские субботники запланированы на 26 апреля и 3 мая.

Торжественные мероприятия в Мурманске начнутся 5 мая стартом от мемориала Защитникам Советского Заполярья автопробега «Города-герои — города Героев», который пройдёт по 11 городам-героям России и Республики Беларусь.

В этом году, помимо 80-летия Великой Победы, столица Кольского Заполярья отмечает ещё один юбилей: 6 мая исполнится ровно 40 лет с момента присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой».

Общегородская Вахта памяти и скорби начнётся 6 мая в 10 часов. В ней примут участие ветераны, школьники, члены общественных организаций Мурманска. Будут выставлены почётные караулы и возложены цветы к памятникам защитникам Отечества, в том числе к мемориальному комплексу воинам 1-го корпуса ПВО в районе Абрам-Мыс. В центре города у стелы «Город-герой» пройдёт поэтический концерт «Твой подвиг, Мурманск, помним мы всегда», а в кинотеатре «Мурманск» — театрализованный киноконцерт «О подвиге, о доблести, о славе».

День Победы, по традиции, в 10 часов утра стартует с военного парада на проспекте Ленина. В 10.40 начнётся движение колонны «Бессмертного полка» из центра города к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где в полдень состоится торжественный митинг.

В 12.00 от памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову будет дан старт легкоатлетической эстафете по улицам Мурманска, а в 12.05 ребята дошкольного возраста примут участие в «Забеге Победы» от Дома Торговли до памятника Анатолию Бредову.

В 11.00 в сквере у ДК им. С.М. Кирова, на площади у конгресс-отеля «Меридиан», в «Парке Кольский» на Кольском проспекте, 101, в зоне отдыха на Семёновском озере и на площадке у ДК «Судоремонтник» в районе Росляково начнутся массовые мероприятия — концерты, театрализованные представления, работа интерактивных площадок. На улице Пушкинской разместится выставка военной техники.

Вечером с 20 до 21 часа в районе Абрам-Мыс на территории мемориала воинам 1-го корпуса ПВО пройдет юбилейный 10-й фестиваль патриотической песни «Под звёздами победного салюта». Сам салют будет дан, по традиции, в 22.00.

Иван Лебедев обратил внимание на временные ограничения движения транспорта, которые будут введены в городе во время репетиций парада 5 и 7 мая и непосредственно 9 мая.

— После подготовки соответствующих постановлений информация будет размещена на официальном сайте администрации города Мурманска. Прошу жителей города учитывать график ограничений при планировании поездок, — подчеркнул первый заместитель главы города.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29782&page=1

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