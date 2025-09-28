Торжественная церемония посвящения в нахимовцы прошла в Мурманске

В качестве почётных гостей в мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, заместитель главы города Мурманска Андрей Костин.

Клятву на церемонии произнесли 80 первокурсников и ещё 20 учащихся старших курсов.

— Сегодня у вас наступает новый жизненный этап – вы принимаете клятву нахимовца, – обращаясь к воспитанникам училища, отметил Сергей Дубовой. – Эта клятва – не просто слова, зачитанные в торжественной обстановке. Это взрослое обещание быть беззаветно преданными своей Родине. Это верность, которую вам предстоит хранить всю жизнь. Вы будете получать знания в одном из лучших военно-морских училищ нашей страны. Впереди у вас много открытий и испытаний, ярких эмоций и незабываемых моментов. Здесь вы найдёте новых друзей и обретете верных товарищей, станете частью нахимовского братства. Будьте любознательны и настойчивы в достижении целей, развивайтесь не только физически, но и духовно, и обязательно помогайте, и поддерживайте друг друга.

В рамках мероприятия также состоялось театрализованное представление «Флоту России – слава!», учащиеся исполнили гимн училища «Полярные нахимовцы» и прошли маршем по плацу, а завершилась церемония торжественным выносом флага Российской Федерации и знамени Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33138/