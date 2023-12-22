Торжественная церемония вступления Максима Олеговича Пухова в должность главы города Полярные Зори с подведомственной территорией

Вчера в Полярных Зорях прошла церемония вступления Максима Пухова в должность главы города. От имени регионального парламента вновь избранного главу поздравил и вручил памятный подарок вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Вчера в Полярных Зорях прошла церемония вступления Максима Пухова в должность главы города. От имени регионального парламента вновь избранного главу поздравил и вручил памятный подарок вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора.

- За прошедшие 10 лет Вашей работы город преобразился, стал ярче и комфортней. И очень важно, что это результат постоянной системной работы с градообразующим предприятием - Кольской АЭС, «Росатомом» - и городскими сообществами, мнение которых всегда учитывается. Вы компетентны, порядочны и открыты людям, и полярнозоринцы это ценят. А достигнутые показатели реализации национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!» не могут не вызывать уважение, - сказал Евгений Никора.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29173/

Видео: https://vk.com/video-1970_456239526