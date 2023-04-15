Торжественное мероприятие по случаю 10-летия коллектива ансамбля «Снежица» прошло в Кольском районном Центре культуры

Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил творческий коллектив с юбилеем, отметив, что ансамбль с таким поэтичным названием прочно занял место в сердцах почитателей народной песни и радует северян своим репертуаром, открывая подлинную красоту нашей культуры:

— Работа ансамбля по сохранению и продвижению уникальных традиций, накопленной веками народной мудрости заслуживают признания и благодарности. «Снежица» стала частью жизни Кольского района, и каждый концерт коллектива – праздник для всех поклонников народного творчества, возможность прикоснуться к своим корням, приобщиться к подлинному духовному богатству.

Сергей Дубовой пожелал артистам новых творческих свершений и благодарных зрителей.

За значительные заслуги и весомый вклад в сохранение и развитие песенных, хоровых традиций России и национальностей, проживающих на Кольском полуострове коллектив ансамбля «Снежица» отмечен Благодарственным письмом Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27580/