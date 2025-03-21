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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 13:00

Торжественное мероприятие, посвящённое 90-му Празднику Севера, состоится в рамках спортивной программы МАФ-2025

26 марта на Центральном стадионе профсоюзов города Мурманска состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 90-му Празднику Севера и 65-му Празднику Севера учащихся. Оно является частью спортивной программы VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!». Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

«Полярная Олимпиада – это сердце и душа Севера, символ стойкости, единства и непреклонной силы духа. Даже в самые трудные времена, в годы Великой Отечественной войны, ее не останавливали – спортсмены уходили на фронт прямо со стартов, вписывая в историю региона не только рекорды, но и подвиги. В честь юбилея мы подготовили масштабный праздник – дань памяти героям прошлого, поддержка тех, кто сегодня прославляет Север, и яркий символ будущих побед. Это не просто спортивное событие – это наша история, наша гордость и наше вдохновение. Полярная Олимпиада ярко зажжет свой юбилейный огонь!», – анонсировал мероприятие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Программа будет включать три смысловых эпизода, символизирующих прошлое, настоящее и будущее Праздника Севера. Её цель – показать богатые спортивные традиции региона. Жители и гости увидят фрагменты прошедших церемоний, поприветствуют ветеранов спорта и участников 2025 года, а также с помощью искусственного интеллекта заглянут в завтрашний день.

Этническое фьюжн-шоу и фолк-музыка отправят зрителя во времена, когда жители встречали приход весны большим праздником, который впоследствии и лег в основу современной Полярной Олимпиады, познакомят с историей многонациональной России и традициями коренных народов Севера. В эпизоде, посвященном настоящему, гости увидят героев наших дней, участников 90-го Праздника Севера, а также парад видов спорта. В третьей части программы зрителям продемонстрируют экипировку спортсменов будущего, сгенерированную нейросетью. Сопровождать показ будет футуристическое неоновое шоу.

Кульминацией праздника по традиции станет зажжение огня Полярной Олимпиады. Также гости познакомятся с фиджитал-спортом, увидят экстремальное выступление райдеров мотофристайла и яркое флаговое шоу. Начало программы в 20.00. Вход на стадион будет открыт с 19.00.

Церемония закрытия Полярной Олимпиады состоится 12 апреля. Как и в минувшие годы, она традиционно объединит всех участников соревнований.

Для работы на торжественном мероприятии 26 марта открыта аккредитация СМИ. Заявки принимаются до 24 марта включительно. Форма доступна по ссылке. Обращаем внимание, что представителям СМИ, аккредитованным для работы на VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», регистрация на мероприятие не требуется.

VI Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-posvyashchennoe-90-mu-prazdniku-severa/

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