Торжественное мероприятие в честь 90-летия ГИБДД прошло в Мурманске

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялось праздничное собрание, посвящённое 90-летию со дня образования службы ГАИ-ГИБДД России.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные гости: первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и глава города Мурманска Иван Лебедев.

На торжественном мероприятии в Мурманске от имени областной Думы сотрудников ГИБДД с юбилеем и профессиональным праздником поздравил первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко.

- У вас очень важная миссия - от вашего профессионализма, выдержки и самоотверженности напрямую зависят жизни и здоровье граждан, безопасность дорожного движения в нашем северном регионе, - отметил парламентарий. – За те десятилетия, которые прошли с момента образования инспекции, многое изменилось. Сейчас у вас появились новые технические средства, современные цифровые системы контроля и обработки данных, но главное осталось неизменным - добросовестное и ответственное отношение сотрудников к своей службе, к своим должностным обязанностям.

Особые слова благодарности депутат адресовал ветеранам Госавтоинспекции, подчеркнув, что их опыт, преданность делу и верность присяге служат примером для нового поколения инспекторов.

Первый вице-спикер пожелал сотрудникам Госавтоинспекции здоровья, благополучия, спокойных, безаварийных дежурств и вручил награды областного парламента инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области Валерии Климович, инспектору направления по пропаганде дорожного движения отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Кандалакшский» Любови Константиновой, паспортисту регистрационно-экзаменационной группы отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Кандалакшский» Анне Колпачевой.

В ходе собрания состоялось вручение наград от руководства УМВД, губернатора Мурманской области, председателя Мурманской областной Думы и главы города Мурманска.

Праздничная программа включала выступления творческих коллективов, в том числе ансамбля «Северный пост» и заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи».

Мероприятие завершилось торжественным концертом и общим фотографированием участников.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34584/