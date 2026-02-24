Торжественное мероприятие в честь Полярной Олимпиады пройдёт 1 марта в Мурманске

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис анонсировал торжественное мероприятие, посвященное 91 Празднику Севера и 66 Празднику Севера учащихся.

«Событие, которое, уверен, с нетерпением ждут северяне, состоится 1 марта в Ледовом дворце. Для всех желающих будет открыта онлайн-регистрация, а также организована онлайн-трансляция церемонии», – отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что в этом году в рамках Полярной Олимпиады пройдет 11 всероссийских и межрегиональных мероприятий, в которых примут участие свыше 6,5 тысячи человек. Традиционно ключевыми соревнованиями станут всероссийские соревнования по лыжным гонкам, финал Кубка России по горнолыжному спорту и всероссийские старты по фристайлу.

«28-29 марта состоится традиционный Мурманский лыжный марафон в Долине Уюта. Уже принято свыше 2300 заявок из 64 регионов России и трех стран. Это очень популярное мероприятие: к нам едут спортсмены со всей страны. Уверен, марафон пройдет достойно. Участники всегда отмечают его качественную организацию. Кроме того, уже стало традицией проводить в рамках этого мероприятия и Детский лыжный марафон, - на забег выйдут 300 юных северян», – сказал губернатор.

В обсуждении вопроса принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Праздник Севера ежегодно собирает тысячи гостей и остаётся самым ярким событием спортивной жизни нашего края, - отметил Сергей Михайлович. – Он традиционно вызывает большой интерес, как у профессиональных спортсменов и любителей спорта, так и у зрителей и болельщиков из самых разных регионов России и зарубежных стран. Благодаря тщательной подготовке, творческому подходу, профессионализму организаторов мероприятие на протяжении многих лет проводится на неизменно высоком уровне. Уверен, что и в этом году - в Год единства народов России - Полярная Олимпиада пройдёт успешно, вызовет массу положительных эмоций и запомнится участникам и зрителям не только как спортивное мероприятие, но и как праздник дружбы и уважения ко всему многообразию культур разных народов.

Подробнее о мероприятиях 91 Праздника Севера и 66 Праздника Севера учащихся рассказала министр спорта региона Светлана Наумова.

Подробная программа опубликована в афише портала «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562731/#&gid=1&pid=1