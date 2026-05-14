«Ночь музеев-2026»: в Мурманской области подготовили насыщенную программу для северянВ финале Всероссийской олимпиады школьников у юных северян – две победы и четыре призовых места
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.26 13:00

Торжественное награждение победителей регионального этапа конкурса «Семья года» состоится в Международный день семьи

В Мурманской области подвели итоги юбилейного этапа конкурса «Семья года». Конкурс проходит в регионе уже десять лет. За девять лет в нём приняли участие 1016 семей.

В этом году конкурс проводится по 10 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Лучшая творческая семья», «Приемная семья», «Спортивная семья» и специальная номинация «Отец года». Всего подано 73 заявки.

48 семей вышли в финал. 8 мая оргкомитет определил победителей регионального этапа:

— в номинации «Многодетная семья» — семья Запорожцевых из г. Мончегорска;
— в номинации «Молодая семья» — семья Авдеевых из г. Мончегорска;
— в номинации «Сельская семья» — семья Соколовых из п. Видяево;
— в номинации «Золотая семья России» — семья Кобяковых из г. Заполярный;
— в номинации «Семья – хранитель традиций» — семья М.В. Кузнецовой и А.С. Чепелева из г. Апатиты;
— в номинации «Семья защитника Отечества» — семья Друзьяк из г. Североморска;
— в номинации «Приемная семья» — семья Тозик из г. Ковдора;
— в номинации «Лучшая творческая семья» — семья Шашмуриных из г. Заполярный;
— в номинации «Спортивная семья» — семья Шарута из г. Мончегорска;
— в номинации «Отец года» — семья Сизовых из г. Апатиты.

Торжественное награждение пройдёт 16 мая в Мурманске, в Международный день семьи, а победители представят область на всероссийском этапе в июле.

«Идеальных семей не существует, и это нормально. Но есть семьи, которые могут служить примером. Последние три года Мурманская область побеждает в номинации «Семья – хранитель традиций». В конкурсе есть победители, но нет проигравших – каждый участник получает заряд единения с другими семьями, энергии и возможность увидеть свои уникальные изюминки, о которых раньше даже не задумывался. 16 мая десять семей-победителей регионального этапа будут чествовать на уровне главы региона, после чего они представят область на федеральном уровне», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс не выбирает «идеальную семью». Он показывает семьи узнаваемые, в которых можно увидеть и свою жизнь: с попытками понять друг друга, с трудом и теплотой.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567466/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Больше трети подъездов в многоквартирных домах Мурманской области приведены в порядок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять