Торжественное награждение победителей регионального этапа конкурса «Семья года» состоится в Международный день семьи

В Мурманской области подвели итоги юбилейного этапа конкурса «Семья года». Конкурс проходит в регионе уже десять лет. За девять лет в нём приняли участие 1016 семей.

В этом году конкурс проводится по 10 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Лучшая творческая семья», «Приемная семья», «Спортивная семья» и специальная номинация «Отец года». Всего подано 73 заявки.

48 семей вышли в финал. 8 мая оргкомитет определил победителей регионального этапа:

— в номинации «Многодетная семья» — семья Запорожцевых из г. Мончегорска;

— в номинации «Молодая семья» — семья Авдеевых из г. Мончегорска;

— в номинации «Сельская семья» — семья Соколовых из п. Видяево;

— в номинации «Золотая семья России» — семья Кобяковых из г. Заполярный;

— в номинации «Семья – хранитель традиций» — семья М.В. Кузнецовой и А.С. Чепелева из г. Апатиты;

— в номинации «Семья защитника Отечества» — семья Друзьяк из г. Североморска;

— в номинации «Приемная семья» — семья Тозик из г. Ковдора;

— в номинации «Лучшая творческая семья» — семья Шашмуриных из г. Заполярный;

— в номинации «Спортивная семья» — семья Шарута из г. Мончегорска;

— в номинации «Отец года» — семья Сизовых из г. Апатиты.

Торжественное награждение пройдёт 16 мая в Мурманске, в Международный день семьи, а победители представят область на всероссийском этапе в июле.

«Идеальных семей не существует, и это нормально. Но есть семьи, которые могут служить примером. Последние три года Мурманская область побеждает в номинации «Семья – хранитель традиций». В конкурсе есть победители, но нет проигравших – каждый участник получает заряд единения с другими семьями, энергии и возможность увидеть свои уникальные изюминки, о которых раньше даже не задумывался. 16 мая десять семей-победителей регионального этапа будут чествовать на уровне главы региона, после чего они представят область на федеральном уровне», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс не выбирает «идеальную семью». Он показывает семьи узнаваемые, в которых можно увидеть и свою жизнь: с попытками понять друг друга, с трудом и теплотой.

