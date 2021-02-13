Торжественное открытие обновлённого зала во Дворце культуры в городе атомщиков отметили праздничным концертом

В городском Дворце культуры города Полярные Зори состоялось долгожданное открытие большого концертного зала после ремонта.

К обновлению концертного зала приступили в сентябре 2019 года. В конце прошлого года завершение ремонтных работ проинспектировали заместитель губернатора Елена Дягилева и глава регионального министерства культуры Ольга Обухова. Обновленный зрительный зал вмещает в себя более 500 мест. Планируется, что после ремонта его посещаемость превысит 70 тысяч человек в год. На капитальный ремонт и приобретение оборудования учреждения было направлено 68,2 млн рублей из средств областного бюджета.

Торжественное открытие зала во Дворце культуры отметили праздничным концертом, участие в котором приняли вокальные и хореографические коллективы учреждения.

«В зале царит особый уют, сцену не хочется покидать. Для артистов комфорт на сцене определяет многое, а это значит, что новые истории на ней обязательно будут рождаться. Конечно, многое зависит и от аппаратуры. За свет и звук здесь отвечают настоящие профессионалы, для которых новое оборудование станет помощником в создании качественного продукта высокого уровня. Обновление всегда дает вдохновение. Ремонт зала – именно та перемена, которая даст глоток свежего воздуха творческой жизни Полярных Зорь», - прокомментировала открытие зрительного зала Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Дворец культуры уже много лет является знаковым местом для всех жителей города, здесь полярнозоринцы общаются и активно проводят время. В учреждении созданы все необходимые условия для творческой реализации северян любых возрастов, а под крышей Дворца собраны почти два десятка коллективов: хоры и вокальные ансамбли, духовой оркестр и инструментальные коллективы, театральные и танцевальные клубы, объединения любителей рукопашного боя, интеллектуальных игр, клубы для людей пожилого возраста и волонтеров.

Обновления культурной жизни города Полярные Зори продолжатся и в этом году. В рамках нацпроекта «Культура» в городской Детской школе искусств появятся новые музыкальные инструменты. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 11,2 млн рублей.