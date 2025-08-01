Торжественное открытие пятого Арктического фестиваля уличного искусства «РОСТ» состоится 3 августа в Мурманске

Фестиваль «РОСТ» — ежегодный проект Центра городского развития Мурманской области. С 2021 года он превращает Мурманск в площадку для современного паблик-арта. Торжественное открытие юбилейного фестиваля в 2025 году состоится 3 августа в 16.00 на площадке «Контейнер-холл» на улице Генералова, 22.

Гостей ждёт насыщенная программа — от выставок до мастер-классов и диджей-сета. Сразу после открытия, в 16.10, пройдёт экскурсия по экспозиции «Кириллица: вчера, сегодня, завтра», которая является партнёрской от крупного международного фестиваля «Стенограффия». В 16.30 начнётся диджей-программа от Егора Ерохина, параллельно с этим пройдут мастер-классы: Павел Савчук обучит всех желающих росписи баллонами по трафаретам (10+), а педагог Dance Campus проведёт занятие по уличным танцам (12+). Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Фестиваль паблик-арта возвращается в Мурманск в 2025 году — в новом масштабе, с новыми локациями, форматами и участниками. В этом году фестиваль пройдёт в центральной части города. Более 13 художников и арт-групп из разных регионов России создадут новые работы, формируя художественный ландшафт Мурманска.

Реализуется фестиваль «РОСТ» в рамках плана развития региона «На Севере – жить!». Он состоится в августе, но предварительная программа с мастер-классами и экскурсиями уже началась в июле. Всю необходимую информацию о событии традиционно можно получить в офисе на базе «Контейнер-холла», на сайте фестиваля и в социальной сети «ВКонтакте».

Организатором выступает АНО «Центр городского развития Мурманской области» при поддержке правительства Мурманской области и благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, во время четырёх предыдущих фестивалей мастера оформили фасады более 56 жилых домов и технических построек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551193/#&gid=1&pid=1