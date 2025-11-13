Торжественное посвящение юных северян в «Полярные совята» состоялось в мурманском детском саду

Мероприятие прошло в рамках проекта ранней профориентации «Юный полярник». Инициатива реализуется совместно Ассоциацией полярников Мурманской области и ГАНОУ МО Центр образования «Лапландия» и направлена на пробуждение у дошкольников интереса к изучению Арктики.

В ходе торжественной церемонии юным мурманчанам были повязаны голубые галстуки.

После церемонии посвящения ребята приступили к изучению геологии Кольского полуострова. Они познакомились с местными полезными ископаемыми, освоили геологические инструменты, провели анализ почвы и даже смоделировали процесс образования минералов.

Затем юные исследователи переместились в развивающее пространство «Уникум. Малыш», где начали осваивать основы робототехники. Это пространство создано на базе МАДОУ г. Мурманска №93 в сентябре 2025 года в рамках реализации масштабного проекта «Арктическая школа».

Как сообщает администрация города Мурманска, маленьких «совят» напутствовали официальные представители инициаторов мероприятия: директор ГАНОУ МО Центр образования «Лапландия» Сергей Кулаков, заместитель исполнительного директора Ассоциации полярников Мурманской области Андрей Чепой и главный геолог Морской арктической геологоразведочной экспедиции Сергей Шкарубо.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31260&page=1