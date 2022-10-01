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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.22 22:15

Торжественную клятву нахимовца приняли 94 воспитанника Мурманского нахимовского военно-морского училища

Сегодня в Мурманском Нахимовском военно-морском училище прошла торжественная церемония посвящения в нахимовцы учащихся первого курса, а также поступивших на вакантные места других курсов.

С принятием на себя обязательства нахимовца воспитанников училища поздравили командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. На церемонии также присутствовали представители региональных органов власти, духовенства, родители и родственники воспитанников училища.

В своём выступлении командующий Северным флотом подчеркнул, что сегодня юные нахимовцы вступили в военно-морское братство, приняв на себя первые в своей жизни серьёзные обязательства.

- Верность данным обещанием всегда была отличительной чертой российского офицера. Сегодня, когда нам противостоит весь коллективный Запад, готовность встать на защиту своего Отечества крайне важна. Вы сделали правильный выбор. Каждого из вас ждёт прекрасное будущее и блестящая карьера в Военно-морском флоте России, — сказал адмирал Александр Моисеев.

Торжественную клятву нахимовца, которую зачитал воспитанник 1 курса Тимофей Дресвянин, приняли 94 воспитанника.

В торжественной церемонии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Обращаясь к первокурсникам, Сергей Дубовой отметил, что это почётный и ответственный момент вступления во флотское братство, которое имеет славные традиции и яркую историю:

— Стать нахимовцем – значит стать учеником престижного военного училища, а в перспективе и успешным офицером, верной защитой и опорой нашего великого государства. Здесь вы получите знания, найдёте новых друзей и окрепните физически и духовно. Теперь это ваш второй дом, который с благодарностью потом вспоминают многие выпускники. Сегодня нахимовцы служат практически на каждом корабле Военно-морского флота. Мы гордимся ими.

Парламентарий пожелал курсантам успешной учебы, никогда не отступать от своих целей и мечты.

По окончании церемонии нахимовцы всех курсов прошли по плацу торжественным маршем под аккомпанемент оркестра Северного флота, а также спели строевые песни.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, новый учебный год Мурманское нахимовское военно-морское училище, которое было сформировано в 2017 году,  начало с полным набором нахимовцев – на торжественном построении на плацу стояло 7 курсов.

Мурманское НВМУ является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны.  Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото- и видео, радиостудии, класс робототехники и многое другое.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440105@egNews

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