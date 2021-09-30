Торжественные мероприятия, посвящённые 25-летию Российско-норвежскому сотрудничеству в области ядерной и радиационной безопасности, прошли на технической территории отделения Губа Андреева Северо-Западного Центра «СевРАО»

В них приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, председатель профильного комитета регионального парламента Валерий Пантелеев, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, представители Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Атомфлот», экологических организаций, научного сообщества. Гостями мероприятия стали также представители Королевства Норвегии из провинции Тромс и Финнмарк, Норвежского директората по радиационной и ядерной безопасности DSA и Генконсульства Норвегии в г. Мурманске.

Российско-норвежская делегация осмотрела здание-укрытие ёмкостей блоков сухого хранения и пост управления, накопительную площадку транспортно-упаковочных контейнеров, а также прилегающую территорию хранилища мокрого типа. Участники мероприятия обсудили вопросы выгрузки отработавшего ядерного топлива и обеспечения радиационной безопасности.

В честь памятной даты у административно-бытового здания гости заложили еловую аллею. Сергей Дубовой подчеркнул значение российско-норвежского вклада в обеспечение ядерной и радиационной безопасности на Крайнем Севере:

– За четверть века сотрудничества в рамках Программы по обеспечению ядерной безопасности наши страны проделали грандиозную работу – Андреева губа превращается в уникальный центр по обращению с радиоактивными отходами, накоплен опыт по обращению с отработавшим ядерным топливом, который не имеет аналогов в мире. Продолжаются реализация совместных проектов и в Губе Сайда, и в Гремихе. Мы пока далеки от завершения этой работы, но, учитывая уровень современной науки и развитие технологий, у нас есть всё для достижения этой цели: и силы, и средства, и, самое главное, понимание, что на карту поставлено благополучие будущих поколений. Уверен, еловая аллея станет символом нового этапа многолетнего взаимовыгодного сотрудничества в области экологической безопасности с нашими зарубежными коллегами.

В завершении участники российско-норвежской делегации возложили венки и цветы к памятнику морякам-североморцам, погибшим во время десантных операций в 1941 году. Память неизвестных солдат, павших 80 лет назад во время десанта в губу Андреева, почтили минутой молчания.