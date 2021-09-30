В Мурманске вдоль домов №№60-68 по Кольскому проспекту перекрыто движениеНа сайте регионального правительства размещена ссылка на банк вакансий в рамках реализации инвестпроектов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.21 14:00

Торжественные мероприятия, посвящённые 25-летию Российско-норвежскому сотрудничеству в области ядерной и радиационной безопасности, прошли на технической территории отделения Губа Андреева Северо-Западного Центра «СевРАО»

В них приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, председатель профильного комитета регионального парламента Валерий Пантелеев, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, представители Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Атомфлот», экологических организаций, научного сообщества. Гостями мероприятия стали также представители Королевства Норвегии из провинции Тромс и Финнмарк, Норвежского директората по радиационной и ядерной безопасности DSA и Генконсульства Норвегии в г. Мурманске.

Российско-норвежская делегация осмотрела здание-укрытие ёмкостей блоков сухого хранения и пост управления, накопительную площадку транспортно-упаковочных контейнеров, а также прилегающую территорию хранилища мокрого типа. Участники мероприятия обсудили вопросы выгрузки отработавшего ядерного топлива и обеспечения радиационной безопасности.

В честь памятной даты у административно-бытового здания гости заложили еловую аллею. Сергей Дубовой подчеркнул значение российско-норвежского вклада в обеспечение ядерной и радиационной безопасности на Крайнем Севере:

– За четверть века сотрудничества в рамках Программы по обеспечению ядерной безопасности наши страны проделали грандиозную работу – Андреева губа превращается в уникальный центр по обращению с радиоактивными отходами, накоплен опыт по обращению с отработавшим ядерным топливом, который не имеет аналогов в мире. Продолжаются реализация совместных проектов и в Губе Сайда, и в Гремихе. Мы пока далеки от завершения этой работы, но, учитывая уровень современной науки и развитие технологий, у нас есть всё для достижения этой цели: и силы, и средства, и, самое главное, понимание, что на карту поставлено благополучие будущих поколений. Уверен, еловая аллея станет символом нового этапа многолетнего взаимовыгодного сотрудничества в области экологической безопасности с нашими зарубежными коллегами.

В завершении участники российско-норвежской делегации возложили венки и цветы к памятнику морякам-североморцам, погибшим во время десантных операций в 1941 году. Память неизвестных солдат, павших 80 лет назад во время десанта в губу Андреева, почтили минутой молчания.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 57 копеек, доллар потерял почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Экспортёрам, которые предпочитают вывозить рыбу за границу, придётся платить в полном объёме – Михаил Мишустин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика