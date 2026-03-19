Торжественные мероприятия в честь Дня моряка-подводника открыл митинг и парад войск Гаджиевского гарнизона

В них принял участие командующий Краснознаменным Северным флотом Константин Кабанцов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, военнослужащие, жители ЗАТО г. Гаджиево.

- В этот день 120 лет назад началась славная, полная героических страниц история подводного флота, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Моряки-подводники были и остаются образцом стойкости, мужества, хладнокровия и высокого профессионализма. Такими людьми подводные силы создавались, росли, на таких характерах они будут стоять. Здесь, в столице подводных сил Северного флота, в городе морской доблести, который носит имя героя Магомета Гаджиева, День моряка-подводника – особенный, родной, праздник. В летопись подводного флота гарнизон вписал немало ярких страниц. Славные традиции, заложенные предшественниками, продолжают новые поколения моряков-подводников.

Сергей Дубовой выразил признательность родным и близким моряков, всем, кто обеспечивает надёжный тыл. Спикер пожелал подводникам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству.

В этот же день спикер в Полярном поздравил с праздником моряков-подводников старейшего соединения Северного флота.

