Торжественный митинг прошёл у памятной доски, посвящённой мурманским партизанам, в областном центре

В мероприятии принял участие первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко.

— Сегодня здесь мы отдаём почести нашим доблестным защитникам – настоящим героям, патриотам, партизанам Заполярья. 13 августа 1942 года приняли присягу два партизанских отряда, сформированных из жителей Мурманской области, «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман». Многое в суровых условиях Заполярья пришлось пережить и вынести, многому пришлось учиться и преодолевать. Но очевидно – партизаны стали грозной силой для захватчиков и внесли весомый вклад в Великую Победу. Мы преклоняемся перед их силой духа, терпением, настойчивостью и волей к Победе. Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить об их подвиге, – отметил в своем выступлении парламентарий.

Первый вице-спикер поблагодарил членов общественных организаций и поисковиков за работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи, пожелал дальнейших успехов в нелегком, но таком нужном деле.

Участники слёта посетили место захоронения партизан и возложили цветы к обелиску «Партизанский кедр», далее основные мероприятия прошли на острове «Партизанский».

Слёт партизан, а впоследствии родственников, детей и внуков партизан, ветеранов ФСБ, поисковиков, активистов патриотических движений, в связи с образованием партизанских отрядов «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья», проводится ежегодно 12-15 августа. Этот слёт проходит 46-й раз.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32957/