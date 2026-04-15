Торжество юмора: на мурманской сцене состоялась премьера комедии «Номер 13»

В Мурманском областном драматическом театре с аншлагом прошла премьера комедии «Номер 13» по пьесе британского драматурга Рея Куни. В минувшие выходные зрители увидели искрометный фарс, который стал настоящим праздником юмора.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в центре сюжета — одна ночь, один номер престижного отеля и целая вереница нелепых происшествий. Классический фарс здесь переплетается с остроумными диалогами в лучших традициях английского юмора, а сценография в стиле ар-деко полностью погружает зрителей в мир роскошного отеля.

Как отметили в областной драме, такой жанр и сюжет выбраны неслучайно.

«Мы, северяне, особенно ценим моменты радости и солнечного настроения, и эта комедия как раз из тех историй, что дарят настоящее праздничное ощущение. Автор построил пьесу так тонко и остроумно, что смех возникает сам собой, искренне и легко. Признаюсь честно: читая эту пьесу, я смеялся так, что не мог остановиться — пожалуй, это самая смешная комедия из тех, что я встречал. А когда к тексту прикоснулись наши талантливые артисты, история заиграла новыми красками», — поделился впечатлениями художественный руководитель и режиссёр спектакля Николай Гадомский.

Рей Куни — признанный мастер комедийного жанра. Его пьесы переведены на десятки языков и не сходят с театральных подмостков десятилетиями. «Номер 13» (оригинальное название «Он, она, окно и покойник») считается одним из самых ярких образцов британского фарса.

Северяне и гости региона смогут увидеть постановку уже 30 и 31 мая.

Стоит отметить, что поддержка театрального искусства в Мурманской области — одна из ключевых задач народной программы «На Севере — жить!». В рамках этой работы коллективом областного драматического театра в 2025 году были созданы такие постановки, как современное прочтение повести Федора Достоевского «Двойник», городская легенда «Мурманский вальс» и новогодняя комедия «Карнавальная ночь».

