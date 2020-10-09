Тотальный диктант-2020 пройдёт в режимах онлайн и марафона

Тотальный диктант в этом году состоится 17 октября. Формат его написания будет непривычным – он пройдёт онлайн в рамках семнадцатичасового онлайн-марафона на сайте totaldict.ru.

Старты диктовок по московскому времени – 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00. Можно написать любую часть диктанта или все четыре и отправить текст на проверку. Результаты будут доступны через несколько дней в «Личном кабинете». Регистрация на онлайн-диктант не требуется, но обязательно наличие аккаунта на сайте totaldict.ru.

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Ручки участникам тотального диктанта будут раздавать студенты Мурманского государственного технического университета 10 и 11 октября с 14.00 до 17.00 около памятника Кириллу и Мефодию, перед зданием Мурманской областной научной библиотеки.