Товары местных производителей должны быть на полках сетевых магазинов по доступной цене - заместитель губернатора Ольга Кузнецова

Вопросы размещения товаров местных производителей в розничных сетевых магазинах вчера обсудили на совещании под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой. Как подчеркнула вице-губернатор, для правительства региона принципиально важно, чтобы местные компании могли реализовывать продукцию в федеральных торговых сетях на выгодных условиях.

«На прошлом совещании мы обозначили ряд задач и договорились о сотрудничестве. Если возникают проблемы в заключении соглашений о расширении ассортимента местными товарами, нужно проработать этот вопрос и решить его в кратчайшие сроки. Сегодня на совещании присутствуют и производители молочных продуктов, хлеба, напитков. Все это не просто должно быть на полках магазинов, но и по доступной цене», - отметила Ольга Кузнецова.

Также в ходе совещания региональным руководителям торговых сетей напомнили о необходимости соблюдения в магазинах санитарно-эпидемиологических правил и предписаний.

Совещания с торговыми сетями, работающими в Мурманской области, проводятся регулярно. Так, удалось наладить оперативное взаимодействие муниципалитетов с торговыми сетями. Обращения граждан о ненадлежащем качестве продукции или иных проблемах обрабатываются в кратчайшие сроки.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по итогам совещания принято решение заключить соглашения о сотрудничестве между торговыми сетями и правительством региона. Документ будет способствовать представлению товаров местных производителей на полках магазинов.

В мероприятии также приняли участие представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.