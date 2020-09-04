ТПП выступает против реформы рыбной отрасли

Торгово-промышленная палата России поддержала позицию рыбацкого сообщества о недопустимости реализации предложений Русской рыбопромышленной компании по реформированию рыбной отрасли. Позиция ТПП направлена вице-премьеру Виктории Абрамченко. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

14 августа президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев направил обращение президенту Торгово-промышленной палаты России Сергею Катырину с просьбой поддержать позицию отраслевого сообщество о недопустимости сверхконцентрации водных биоресурсов в руках одного участника отрасли. Напомним, в числе предложений РРПК по реформированию рыбной отрасли - обеспечение 100-процентной загрузки мощностей строящихся в рамках программы инвестквот судов, выставление на аукцион 50% квот на крабов, а также квот на добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов, введение ограничения по срокам эксплуатации рыбопромысловых судов, ужесточение критериев применения ЕСХН и повышение ставок сбора за пользование ВБР.

По мнению Торгово-промышленной палаты России, которая поддержала позицию ведущего объединения рыбопромышленников и большинства предприятий отрасли, суть предложений РРПК сводится к донаделению квотами ряда предприятий под строящиеся по инвестпроектам крупнотоннажные суда, что в итоге приведет к изъятию у остальных пользователей более 50% рыбного ресурса. Предлагаемая РРПК инициатива перераспределения квот на водные биоресурсы в пользу инвестиционных проектов снизит возможности небольших рыбопромышленных организаций в обновлении средне- и малотоннажного флота, говорится в обращении ТПП вице-премьеру Виктории Абрамченко. В письме отмечается, что политика реализации инвестиционных проектов в основном направлена на строительство крупнотоннажного флота, что могут себе позволить преимущественно крупные рыбопромысловые компании.

Кроме того, в ТПП считают, что возможное ужесточение применения налоговых льгот по уплате ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов для градо- и посёлкообразующих организаций, рыболовецких артелей (колхозов) крайне негативно отразится как на самих тружениках этих организаций, так и на жителях прибрежных поселений. Банкротство малых и средних рыбопромышленных организаций приведет к социальной и, как следствие, к политической напряженности в приморских регионах страны, росту безработицы, браконьерству, оттоку населения, отмечено в обращении.

Также, по мнению одного из крупнейших деловых объединений страны, формирование ограниченного числа укрупнившихся рыбодобывающих компаний, их монополии, приведёт не к насыщению внутреннего рынка продукцией с высокой добавленной стоимостью, а оттоку её на экспорт в связи с финансовой недоступностью для населения страны продукции по ценам мировых рынков. При этом рыбный рынок России будет заполнен более дешёвым импортным аквакультурным ресурсом, значительно уступающим по своим медицинским показателям отечественной дикой рыбе, что может сказаться на здоровье нации.

Ранее о рисках банкротства МСП, на которые приходится 84% от общего объёма предприятий рыбной отрасли, заявлял президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. Он отмечал, что те, малые и средние предприятия, которые устояли в самый сложный период распространения эпидемии коронавирусной инфекции, не прекращали работу, не увольняли людей, платили налоги, теперь могут лишиться существенной квоты вылова, чтобы работать и зарабатывать. Фактически они окажутся финансово обескровленными. Позиция «ОПОРЫ РОССИИ» была направлена вице-премьерам Виктории Абрамченко и Юрию Трутневу 24 августа.