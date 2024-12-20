Традиционная итоговая выставка «Заполярье-2024» открывается в Мурманском областном художественном музее

Торжественное открытие пройдёт 20 декабря в 17.00 в главном здании музея на улице Коминтерна. 13.

«Заполярье-2024» - это творческий отчёт мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области за последние два года.

Творчество художников, живущих в Мурманской области, является характерным примером влияния искусства Русского Севера на художественный язык мастеров изобразительного искусства. Диапазон настроений и содержаний произведений, посвящённых Заполярью, огромен.

В экспозиции будут представлены живописные, графические произведения и предметы декоративно-прикладного искусства. Работы художников, получивших высокую оценку выставочного комитета, займут место в экспозиции по соседству с произведениями членов Союза художников России.

Посетить выставку можно до 19 января 2025 года. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281514%2Fdd3672af61be548770