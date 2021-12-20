Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 17:30
Традиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!» начнёт работу 25 декабря
Мурманск активно готовится к Новому году. С 25 декабря в столице региона откроется новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!», ставшая уже традиционной. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание сегодня.
«В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд. Это очень популярно стало в Мурманской области. Надеюсь, и эта ярмарка всем понравится. До 31 декабря здесь также развернётся ёлочный базар», – отметил глава региона.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сама ярмарка будет работать до 9 января с развлекательной программой для юных северян.
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