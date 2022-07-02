Традиционная Поморская гребная регата состоится сегодня в Умбе

2 июля в Умбе пройдёт Поморская гребная регата – ежегодные традиционные спортивные соревнования и красочный фестиваль культуры поморского народа.

Мероприятие стартует в акватории Малой Пирь-губы в 11.00.

Участники в возрасте от 16 лет и старше будут соревноваться в четырёх номинациях: гонки на четырёхвесельных карбасах (5 км); гонки на двухвёсельных лодках-подъездках (2,5 км); женские гонки на двухвёсельных лодках-подъездках (2 км) и эстафета (2 км).

Обязательные требования – наличие деревянной лодки (карбас, подъездок) и спасательных жилетов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в программу фестиваля входят также «Поморские игрища» — состязания по шахматам; турнир силачей; подтягивание на перекладине; заплыв моржей; борьба на руках; выставление сетей.